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28 января 2020, вторник, 11:14 26
Политика 2020-01-28T11:15:01+02:00
Українські Новини
Правозащитники считают неконституционной инициативу Минкультуры об учреждении уполномоченного по информации

Правозащитники считают неконституционной инициативу Минкультуры об учреждении уполномоченного по информации

Надежда Комендантова
Правозащитники, Законопроект о дезинформации, Дезинформация, Минкульт
Цензура. Фото: grenada.md
Цензура. Фото: grenada.md

Правозащитные общественные организации "Платформа прав человека" и "Лаборатория цифровой безопасности" считают неконституционной инициативу Министерства культуры, молодежи и спорта об учреждении института Уполномоченного по информации с полномочиями давать распространяемой информации статус дезинформации и инициировать применение санкций.

Об этом говорится в совместном анализе, которые подготовили эксперты Александр Бурмагин, Людмила Опришко, Вита Володовская и Максим Дворовой.

"Процедура формирования, статус и функции Уполномоченного не отвечают требованиям Конституции Украины - Кабинет Министров Украины не может создавать каких-либо субъектов властных полномочий вне системы органов исполнительной власти и предоставлять им неограниченные полномочия", - говорится в документе.

Эксперты также подчеркивают, что предусмотренная законопроектом о дезинформации деятельность уполномоченного направлена на ограничения права на свободу слова, а не на защиту конкретных информационных прав граждан.

Правозащитники отмечают, что подача обязательных к рассмотрению заявлений об опровержению или ответ – это чрезмерное вмешательство в свободу выражения взглядов.

При этом угроза высоких штрафов за отказ выполнить требования Уполномоченного и ограниченные возможности для защиты создают "охлаждающий эффект при распространении информации с общественным интересом".

Эксперты подчеркивают, что контроль уполномоченного над обязательным публичным раскрытием информации о личности распространителей информации не отвечает международным принципам относительно анонимности как гарантии свободы выражения взглядов.

Как сообщали Українськi Новини, Министерство культуры, молодежи и спорта в законопроекте о дизинформации инициирует введение уполномоченного по вопросам информации. Он должен назначаться Кабмином и получить право требовать от СМИ дополнять или опровергать информацию, которую он считает дезинформацией, а в случае отказа обращаться в суд.

В то же время, секретарь НСЖУ сомневается в конституционности органа совместного регулирования, предусмотренного законопроектом о медиа.

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