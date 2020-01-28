Труба просит Верховный Суда признать незаконным его увольнение из ГБР

Бывший директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба подал иск в Верховный Суд о признании незаконным указ Президента Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий директора ГБР .

Об этом он написал на своем Telegram-канале, передают Українськi Новини.

"Снятие с должности было политическим решением, которое появилось в результате реализации сценариев различных групп. Оценить его эффективность можно будет с течением времени. Однако должно быть правовое решение", - написал Труба.

Он также отметил, что ГБР стало вершиной его профессиональной карьеры. Именно поэтому, по его словам, досрочное прекращение его полномочий на должности директор должно получить, кроме политической, правовую оценку.

Как сообщали Українськi Новини, 27 декабря Зеленский уволил Романа Трубу с должности директора ГБР и назначил временно исполняющим обязанности директора депутата Верховной Рады ("Слуга народа") Ирину Венедиктову. Ранее Зеленский подписал закон о перезагрузке Государственного бюро расследований (ГБР).