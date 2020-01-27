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  • Михаил Кухар: на дорогах Украины гибнет меньше людей, чем в США в пересчете на 100 тыс. жителей
27 января 2020, понедельник, 22:09 34
Политика 2020-01-27T22:09:27+02:00
Українські Новини
Михаил Кухар: на дорогах Украины гибнет меньше людей, чем в США в пересчете на 100 тыс. жителей

Михаил Кухар: на дорогах Украины гибнет меньше людей, чем в США в пересчете на 100 тыс. жителей

Анна Рудык
Михаил Кухар. Фото: capital.ua
Михаил Кухар. Фото: capital.ua

Экономист Ukraine Economic Outlook Михаил Кухар отмечает, что украинские дороги являются одними из самых безопасных в мировой классификации. Об этом он написал на своей странице в Facebook, ссылаясь на данные Worldlifeеxpectancy.

ЕСЛИ ВАС БУДУТ УБЕЖДАТЬ В НЕОБХОДИМОСТИ "КАМЕР НА ДОРОГАХ", ПРОЦИТИРУЕТЕ ИМ ЭТО:

Дороги Украины -- одни из самых безопасных в мировой классификации. У нас ежегодно гибнет на дорогах меньше людей чем в США, например, (на 100,000 жителей, это международный стандарт сравнения) и в большинстве (!) стран ЕС.

Мы в ТОП-25 самых безопасных стран на планете по этому показателю.

НО! Самое главное: за 5 лет без "камер" на дорогах и, по-факту, без дорожной полиции, смертность и травматизм на украинских дорогах уменьшились более чем в 2 раза (!)

Помните об этом, когда Вас снова начнут убеждать чиновники и бюрократы, что мы должны ездить 50 км/ч по набережной в Киеве потому что это "пределы населенного пункта". А несогласных -- нужно штрафовать "драконовскими штрафами" как в Европе...

Взаимная вежливость украинских водителей после Майдана (когда, фактически была ликвидирована дорожная полиция), принесла результат по уменьшению летальных исходов выше чем "камеры" в любой европейской стране за десятки лет.

И это наш "феномен" наше "достижение". Но мировая бюрократия, трясущаяся от таких доказательств преимущества СВОБОД над РЕГУЛЯЦИЯМИ сделает все, чтобы ввести у нас "евростандарт" и в этой области жизни.

Чтобы киевлянин, как и современный житель Берлина, за 30 км. за рулем каждый день по дороге на работу и с работы трясся и потел от страха, чтобы мокрая рубашка от стресса прилипала к его спине -- потому что всего лишь два превышения скорости по дороге с работы домой лишат его недельного заработка в виде штрафов (с камер)...

Это непередаваемый стресс от страха любую мелочь нарушить за рулем, котый, я уверен, только повышает аварийность и нервозность водителей...

Я жил в Берлине, я знаю!

Так выпьем же за то, чтобы наша "козацька свобода" сохранялась как можно дольше! А пожить в корпоративно-бюрократическом рабстве по "евростандартам", которые сами наиболее прогрессивные из европейцев давно хотят изменить, -- еще успеем!

Будьмо!)))

PS: по ссылке самый авторитетный в мире сайт с рейтингом стран по безопасности дорог в разных странах:
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