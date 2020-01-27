Никаких доказательств риска распространения нового коронавируса через товары не зафиксировано, - "Укрпочта"

Акционерное общество "Укрпочта" заявляет, что никаких доказательств относительно риска распространения нового коронавируса через товары, пока не зафиксировано.

Об этом говорится в сообщении "Укрпочты", передают Українськi Новини.

"Относительно вспышек коронавируса в Китае Всемирная организация здравоохранения пока не вводит никаких запретов для перемещения товаров через границы и международной торговли", - говорится в нем.

Согласно сообщению, "Укрпочта" следит за ситуацией и находится на постоянной связи с Министерством здравоохранения в Украине и партнерами в Китае.

Никаких доказательств, свидетельствующих о риске распространения коронавируса через товары, пока не зафиксировано.

Как сообщали Українськi Новини, в декабре 2019 в городе Ухань (Китай) был зарегистрирован случай пневмонии.

Позже стало известно, что причиной пневмонии стал новый вид коронавируса.

Также в Киеве зафиксировали случай коронавируса - но не китайского.



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