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27 января 2020, понедельник, 17:59 24
Общество 2020-01-27T18:17:05+02:00
Українські Новини
Никаких доказательств риска распространения нового коронавируса через товары не зафиксировано, - "Укрпочта"

Никаких доказательств риска распространения нового коронавируса через товары не зафиксировано, - "Укрпочта"

Валерия Драгомирова
Укрпочта, Посылки, Китай, Коронавирус
Посылка. Фото: pixabay
Посылка. Фото: pixabay

Акционерное общество "Укрпочта" заявляет, что никаких доказательств относительно риска распространения нового коронавируса через товары, пока не зафиксировано.

Об этом говорится в сообщении "Укрпочты", передают Українськi Новини.

"Относительно вспышек коронавируса в Китае Всемирная организация здравоохранения пока не вводит никаких запретов для перемещения товаров через границы и международной торговли", - говорится в нем.

Согласно сообщению, "Укрпочта" следит за ситуацией и находится на постоянной связи с Министерством здравоохранения в Украине и партнерами в Китае.

Никаких доказательств, свидетельствующих о риске распространения коронавируса через товары, пока не зафиксировано.

Как сообщали Українськi Новини, в декабре 2019 в городе Ухань (Китай) был зарегистрирован случай пневмонии.

Позже стало известно, что причиной пневмонии стал новый вид коронавируса.

Также в Киеве зафиксировали случай коронавируса - но не китайского. 


Кроме того, что собой представляет смертельный коронавирус и как он передается. 

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