Никаких доказательств риска распространения нового коронавируса через товары не зафиксировано, - "Укрпочта"

Акционерное общество "Укрпочта" заявляет, что никаких доказательств относительно риска распространения нового коронавируса через товары, пока не зафиксировано. Об этом говорится в сообщении "Укрпочты", передают Українськi Новини. "Относительно вспышек коронавируса в Китае Всемирная организация здравоохранения пока не вводит никаких запретов для перемещения товаров через границы и международной торговли", - говорится в нем. Согласно сообщению, "Укрпочта" следит за ситуацией и находится на постоянной связи с Министерством здравоохранения в Украине и партнерами в Китае. Никаких доказательств, свидетельствующих о риске распространения коронавируса через товары, пока не зафиксировано. Как сообщали Українськi Новини, в декабре 2019 в городе Ухань (Китай) был зарегистрирован случай пневмонии. Позже стало известно, что причиной пневмонии стал новый вид коронавируса. Также в Киеве зафиксировали случай коронавируса - но не китайского. Кроме того, что собой представляет смертельный коронавирус и как он передается.