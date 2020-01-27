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27 января 2020, понедельник, 17:50 52
Общество 2020-01-27T17:50:16+02:00
Українські Новини
Грипп атакует: в Одессе все школы закрыли на карантин

Грипп атакует: в Одессе все школы закрыли на карантин

Анна Рудык
Карантин, Карантин в школах, карантин в Одессе, заболеваемость гриппом
Школа
Школа

В то время, как мир переполошил новый смертельный коронавирус, Одесса закрыла на карантин все школы из-за роста заболеваемости гриппом и острыми респираторно-вирусными инфекциями (ОРВИ) среди учеников.

Об этом сообщила пресс-служба Одесского городского совета, передают Українськi Новини.

Сообщается, что на сегодняшний день регистрируется уровень заболеваемости гриппом, который превышает эпидпорог на 7,6%

Предварительно карантин продлится до 12 февраля.

В детских садах группы будут закрываться, если количество заболевших превысит 20%.

В городе усилены противоэпидемические мероприятия (масочный режим и ограничение посещений в больницах).

Как сообщали Українськi Новини, осенью 2019 года в Одессе из-за вируса Коксаки закрывали на карантин классы.

Тем временем Министерство здравоохранения заявляет, что во всем мире по состоянию на 26 января новым коронавирусом 2019-nCoV заболело 2 014 человек, а умерло от него - 56, в Украине заболевание не зафиксировано.

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