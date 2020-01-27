Грипп атакует: в Одессе все школы закрыли на карантин

В то время, как мир переполошил новый смертельный коронавирус, Одесса закрыла на карантин все школы из-за роста заболеваемости гриппом и острыми респираторно-вирусными инфекциями (ОРВИ) среди учеников. Об этом сообщила пресс-служба Одесского городского совета, передают Українськi Новини. Сообщается, что на сегодняшний день регистрируется уровень заболеваемости гриппом, который превышает эпидпорог на 7,6% Предварительно карантин продлится до 12 февраля. В детских садах группы будут закрываться, если количество заболевших превысит 20%. В городе усилены противоэпидемические мероприятия (масочный режим и ограничение посещений в больницах). Как сообщали Українськi Новини, осенью 2019 года в Одессе из-за вируса Коксаки закрывали на карантин классы. Тем временем Министерство здравоохранения заявляет, что во всем мире по состоянию на 26 января новым коронавирусом 2019-nCoV заболело 2 014 человек, а умерло от него - 56, в Украине заболевание не зафиксировано.