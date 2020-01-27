Центральный вокзал в Киеве закрыли на неопределенное время из-за взрывчатки

Неизвестный сообщил о минировании Центрального железнодорожного вокзала в Киеве. Об этом говорится в сообщении пресс-службы акционерного общества "Укрзализныця", передают Українськi Новини. "Временно ограничена работа Центрального железнодорожного вокзала в г. Киеве. Только что поступило анонимное сообщение о якобы минировании вокзала", - сказано в нем. Всех работников и пассажиров вокзала эвакуировали. На данный момент объект проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители. Поезда курсируют по графику, посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы. "Укрзализныця" просит сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к временным неудобствам. Как сообщали Українськi Новини, ранее о минировании Центрального железнодорожного вокзала в Киеве сообщал неизвестный 20 декабря 2019 года. Также 7 ноября полиция эвакуировала 500 человек из-за сообщений о минировании поезда "Львов - Киев" в Житомирской области. 1 ноября поступило сообщение о минировании сразу Центрального и Южного вокзалов, из-за чего пришлось проводить экстренную эвакуацию.