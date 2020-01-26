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  • В Риме и Париже не будут праздновать китайский Новый год из-за коронавируса
26 января 2020, воскресенье, 20:18 38
Мир 2020-01-26T20:19:54+02:00
Українські Новини
В Риме и Париже не будут праздновать китайский Новый год из-за коронавируса

В Риме и Париже не будут праздновать китайский Новый год из-за коронавируса

Валерия Драгомирова
Китайский Новый год, Париж, Рим, Коронавирус
Коронавирус из Китая. Фото: Twitter/@Terremoti7
Коронавирус из Китая. Фото: Twitter/@Terremoti7

Парижская китайская ассоциация отменила парад в честь Нового года по китайскому календарю в связи с эпидемией коронавируса.

Об этом сказала в воскресенье мэр Парижа Анна Идальго, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Я встречалась с китайской общиной в Париже. Они очень эмоциональны и обеспокоены, и они решили отменить парад, который был запланирован на этот день на Площади Республики", - сказал Идальго.

В субботу город Бордо на юго-западе Франции также отменил запланированные празднования китайского Нового года, чтобы ограничить риск заражения и как жест поддержки жертвам в Китае, сказал его мэр.

В воскресенье Китай заявил, что число погибших от вируса возросло до 56, а 1975 человек заразились.

Было подтверждено множество случаев за границей, в том числе во Франции, где были инфицированы три человека, все граждане Китая. Двое находятся в больнице в Париже, один в Бордо.

Празднование китайского Нового года в Риме, первоначально назначенное на 2 февраля, также перенесено на будущее, сообщила пресс-секретарь китайской общины в городе.

"Все сообщество согласилось с тем, что празднование следует отложить, потому что есть люди, которые болеют, и это не тот случай, чтобы праздновать", - сказала Люсия Кинг.


Как сообщали Українські Новини, количество заразившихся коронавирусом уже превысило две тысячи. 

Кроме того, в киевском аэропорту Борисполь будет проходит скрининг пассажиров из Китая, которых будут проверять инфракрасными термометрами в связи с распространением нового смертельного коронавируса.

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