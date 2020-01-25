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25 января 2020, суббота, 15:49 45
Общество 2020-01-25T15:55:49+02:00
Українські Новини
По случаю Дня Татьяны Минюст узнал, сколько украинцев называют детей Танями

По случаю Дня Татьяны Минюст узнал, сколько украинцев называют детей Танями

Валерия Драгомирова
Министерство юстиции, новорожденные, Татьяна, Татьянин день
Ребенок. Фото: pixabay
Ребенок. Фото: pixabay

Министерство юстиции Украины подсчитало, что за последние 3 года именем Татьяны были названы 2957 девушек. Об этом написала пресс-служба министерства в Facebook.

Таким образом, чиновники решили поздравить всех Татьян с именинами.

"Поздравляем всех Татьян с Днем ангела. И по этому случаю, мы узнали, сколько девочек было названо именем Татьяна течение 2017-2019 годов", - говорится в сообщении.

В период с 2017 по 2019 год именем Татьяна назвали 2957 девочек. Фото: Facebook Министерство юстиции УкраиныВ период с 2017 по 2019 год именем Татьяна назвали 2957 девочек. Фото: Facebook Министерство юстиции Украины

Напомним, в субботу, 25 января, отмечается Татьянин день. Татьяна считается покровительницей всех студентов, поэтому этот день в некоторых странах еще и День студента. 

Українські Новини писали о приметах, традициях этого праздника, а также, как можно поздравить. 

Кроме того, 25 января отмечает свой День рождения Президент Владимир Зеленский. Ему исполнилось 42 года. 

Зеленский родился в 1978 году в Кривом Роге Днепропетровской области.

По образованию Зеленский юрист, а по профессии – актер и сценарист.

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