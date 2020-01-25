По случаю Дня Татьяны Минюст узнал, сколько украинцев называют детей Танями

Министерство юстиции Украины подсчитало, что за последние 3 года именем Татьяны были названы 2957 девушек. Об этом написала пресс-служба министерства в Facebook.

Таким образом, чиновники решили поздравить всех Татьян с именинами.

"Поздравляем всех Татьян с Днем ангела. И по этому случаю, мы узнали, сколько девочек было названо именем Татьяна течение 2017-2019 годов", - говорится в сообщении.

В период с 2017 по 2019 год именем Татьяна назвали 2957 девочек. Фото: Facebook Министерство юстиции Украины

Напомним, в субботу, 25 января, отмечается Татьянин день. Татьяна считается покровительницей всех студентов, поэтому этот день в некоторых странах еще и День студента.



Українські Новини писали о приметах, традициях этого праздника, а также, как можно поздравить.



Кроме того, 25 января отмечает свой День рождения Президент Владимир Зеленский. Ему исполнилось 42 года.

Зеленский родился в 1978 году в Кривом Роге Днепропетровской области.

По образованию Зеленский юрист, а по профессии – актер и сценарист.