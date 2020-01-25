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  • Светлана Крюкова: Смелянский испугался и передумал давать интервью о своей космической зарплате
25 января 2020, суббота, 11:53 12
Политика 2020-01-25T11:54:05+02:00
Українські Новини
Светлана Крюкова: Смелянский испугался и передумал давать интервью о своей космической зарплате

Светлана Крюкова: Смелянский испугался и передумал давать интервью о своей космической зарплате

Надежда Комендантова
Светлана Крюкова, Страна, Смелянский Игорь
Светлана Крюкова. Фото: Facebook/Светлана Крюкова
Светлана Крюкова. Фото: Facebook/Светлана Крюкова

Сильную власть от слабой отличает умение брать на себя риски и быть ответственной за свои слова и обещания. Такое мнение на персональной странице в Facebook высказала первый заместитель главного редактора портала "Страна" Светлана Крюкова.

Что отличает сильную власть от слабой? Наличие или отсутствие яиц, умение брать на себя риски, держать удар, слово, доводить дело конца и смотреть на три шага вперёд.

Расскажу вам историю, которую можно делать показательной на лекциях для начинающих пиарщиков. Слабые на это не способны.

Не так давно Dmitry Raimov написал пост, критикующий зарплату главы Укрпочты г-на Смелянского, и предложил в качестве стресс-теста на готовность держать удар - дать интервью «Стране». Любой умный пиарщик знает, что для подготовленного чиновника это хорошая подача. Пиар на миллионную аудиторию и возможность нивелировать критику оппонентов одной беседой. Безусловно, если ты - способен.

Смелянский тут же проявил смелость и выразил спартанскую готовность встречаться. Я даже несколько удивилась такой прыти, но поскольку парень проявил решительность решила интервью сделать. Согласитесь, смелый мужчина с зарплатой в миллион это всегда интересно.

Спустя неделю пиарщица Смелянского сообщила, что они передумали и забрала слово шефа обратно. Слово давал мужик, а забирать обещание отправил молодую женщину. А после ещё и оправдываться начал и написал пост - не пойду, говорит, у вас плохая манера подачи информации про Укрпочту и зарплаты.

Знаете, не очень плохо быть нелояльным, злым медиа с острыми заголовками, которые разражают власть.

Плохо быть добрым медиа, которое лояльно к власти и не задаёт неудобных вопросов.

Но ещё хуже быть чинушей с глупым пиарщиком, маленькими яйцами и ооооочень большой зарплатой в миллион гривен.

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