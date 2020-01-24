Поэтапное увеличение пенсионного возраста для отдельных категорий лиц признали неконституционным

Конституционный Суд признал неконституционным поэтапное увеличение пенсионного возраста для отдельных категорий лиц.

Об этом говорится в сообщении на сайте суда, передают Українськi Новини.



"Большая палата Конституционного Суда Украины приняла решение по делу по конституционному представлению 49 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) отдельных положений раздела I, пункта 2 раздела III "Заключительные положения" Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно пенсионного обеспечения" от 2 марта 2015 № 213-VIII (далее - Закон № 213)", - говорится в сообщении.



Этим Решением Конституционный Суд Украины признал неконституционными положения, предусматривающие повышение пенсионного возраста для отдельных категорий лиц.



"Речь идет о поэтапном увеличении на 5 лет возраста для выхода на пенсию на льготных условиях с учетом соответствующего стажа работы и на пенсию за выслугу лет для работников, определенных в оспариваемых нормах Закона № 213", - отмечается в сообщении.



Проверяя указанные положения на соответствие Конституции КС исходит из того, что работники, которые работали во вредных условиях и соглашались на такую ​​работу из-за возможности получения отдельных льгот, имели объективные ожидания, что у них есть право выхода на пенсию на условиях, определенных Законом "О пенсионном обеспечении" от 5 ноября 1991 года № 1788-XII.



После внесения изменений Законом № 213, их право выхода на пенсию на определенных условиях сужено.



Указанное Конституционный Суд расценил как ухудшение их юридического положения о праве назначения пенсии.



Решение Конституционного Суда является обязательным, окончательным и не подлежащим обжалованию.



Как сообщали Українськi Новини, пенсионный возраст для женщин с 1 апреля составит 59 лет и 6 месяцев.