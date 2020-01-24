подписаться на рассылку
24.15 24.55
26.1 27.15
˟
24 января 2020, пятница, 17:51 90
Силовые структуры 2020-01-24T18:00:48+02:00
Українські Новини
САП закрыла дело Охендовского в связи с неустановлением достаточных доказательств вины

САП закрыла дело Охендовского в связи с неустановлением достаточных доказательств вины

Валерия Драгомирова
Михаил Охендовский
Михаил Охендовский

Специальная антикоррупционная прокуратура закрыла уголовное дело в отношении бывшего председателя Центральной избирательной комиссии Михаила Охендовского.

Об этом говорится в постановлении старшего прокурора САП Кравченко о закрытии дела, текстом которого располагают Українські Новини.

"Уголовное производство в отношении Охендовского М.В. в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.ч. 3,4 ст. 368 УК Украины в связи с неустановлением достаточных доказательств для доказательства виновности лица в суде и исчерпанием возможностей их получить - закрыть на основании п.3 ч.1 ст 284 УПК Украины", - говорится в документе.

Прокурор также снял арест с имущества Охендовского.

Постановление вынесено 27 декабря и подлежит немедленному исполнению.

Как сообщали Українськi Новини, в 2018 году Соломенский районный суд отменил решение САП о приостановке расследования уголовного производства в отношении Охендовского.

В июне 2017 года САП приостановила расследование дела экс-председателя ЦИКа.

Тогда специализированный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий заявил, что обвинительный акт в отношении Охендовского не готов для передачи в суд.
ГБР допросило Порошенко по делу о госизмене
Суд сменил подозреваемой в убийстве Шеремета Дугарь круглосуточный домашний арест на ночной
Новости
Метрополитен. Фото: Facebook/КП
В Киеве из-за очередного звонка о минировании закрыли 5 станций метро 18:31
В Давос я летал за свой счет, - нардеп Гончаренко 18:27
Беларусь приостановила импорт мяса птицы из Винницкой области из-за вспышки птичьего гриппа 18:15
Бужанский предложил Раде запретить символику подразделений СС 18:05
САП закрыла дело Охендовского в связи с неустановлением достаточных доказательств вины 17:51
больше новостей
Из-за ошибки Ермака, Зеленскому пришлось выступать в Давосе перед пустым залом, - Дзивидзинский 10:59
Безработный бывший депутат Ляшко получил в январе 227 тыс. гривен дохода 12:42
Новый коронавирус в Китае: безопасно ли заказывать товары на AliExpress 21:10
Что собой представляет смертельный коронавирус и как он передается 07:18
Коммуналка в 2020 будет по новым ценам: как и сколько заплатят украинцы 07:10
больше новостей
Антон Яценко.Фото:facebook.com/YatsenkoAntonVolodymyrovych
Депутат Рады Яценко проиграл суд "киборгу", и обязан выплатить моральную компенсацию за оскорбление 20:41
Из-за ошибки Ермака, Зеленскому пришлось выступать в Давосе перед пустым залом, - Дзивидзинский 10:59
Гендиректор "Киевметростроя" Салий пообещал разобраться с разворовыванием средств на строительстве метро 18:48
Шахтеры прекратили голодовку в здании Львовской обладминистрации 11:13
Бойко на заводе в Коростене рассказал как власть проводит деиндустриализацию 19:08
больше новостей
Директор полиграфкомбината "Украина" получил 600 тысяч гривен зарплаты в декабре
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok