САП закрыла дело Охендовского в связи с неустановлением достаточных доказательств вины

Специальная антикоррупционная прокуратура закрыла уголовное дело в отношении бывшего председателя Центральной избирательной комиссии Михаила Охендовского.

Об этом говорится в постановлении старшего прокурора САП Кравченко о закрытии дела, текстом которого располагают Українські Новини.



"Уголовное производство в отношении Охендовского М.В. в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.ч. 3,4 ст. 368 УК Украины в связи с неустановлением достаточных доказательств для доказательства виновности лица в суде и исчерпанием возможностей их получить - закрыть на основании п.3 ч.1 ст 284 УПК Украины", - говорится в документе.



Прокурор также снял арест с имущества Охендовского.



Постановление вынесено 27 декабря и подлежит немедленному исполнению.



Как сообщали Українськi Новини, в 2018 году Соломенский районный суд отменил решение САП о приостановке расследования уголовного производства в отношении Охендовского.



В июне 2017 года САП приостановила расследование дела экс-председателя ЦИКа.



Тогда специализированный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий заявил, что обвинительный акт в отношении Охендовского не готов для передачи в суд.