Председатель Полтавской ОГА решил проблему со скандальной Калмыцкий ОТО

Согласно сообщению на официальном сайте Полтавской ОГА, конфликт вокруг создания скандальной Коломакской ОТО, который продолжался несколько лет и повлек перекрытие трасс государственного значения, блокировкой админзданий и шантажа, наконец решен. Так прокомментировал председатель Полтавской ОГА Олег Синегубов ситуацию вокруг конфликта по созданию Коломакской ОТО.

Как отмечается в сообщении ОГА, руководство Коломакской ОТО смогло наконец договориться об объединении с соседними ОТО, что позволит решить проблему с несоответствием этой общины формальным критериям способности. Так, жители Коломакской ОТО требовали утверждения собственной общины в пределах Перспективного плана формирования территорий общин, но по показателям площади ОТО, численности населения, развития инфраструктуры, количества детей школьного и дошкольного возраста, финансово-экономической устойчивости эта община не была способна. Полтавская ОГА выступала против ее отдельного существования и пыталась присоединить к более крупным и способных соседним ОТО, но жители были не согласны, что вылилось в протесты.

По инициативе председателя Полтавской ОГА Синегубова была создана специальная консультативная комиссия по проблемным ОТО, которая отдельно рассмотрела проблемные вопросы по созданию Коломакской ОТО.

По итогам заседания, согласована договоренность о том, что руководство Коломакской ОТО должно либо устранить факторы несостоятельности собственной ОТО путем объединения с соседними общинами (не будут претендовать на роль центра ОТО), или вынуждено будет согласиться с административным вариантом решения собственной перспективы по видению ОГА.

Состоялось собрание общины, где было принято консенсусное решение о формировании Коломакской ОТО в составе Коломацкого, Васильевки, Степового, Старицковки. Админцентр ОТО будет располагаться в селе Коломацком, ЦНАП и опорная школа общины - в селе Степове. Следовательно, все проблемные вопросы, которые существовали ранее, были сняты.