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24 января 2020, пятница, 14:47 647
Общество 2020-01-24T14:47:01+02:00
Українські Новини
Председатель Полтавской ОГА решил проблему со скандальной Калмыцкий ОТО

Председатель Полтавской ОГА решил проблему со скандальной Калмыцкий ОТО

Ирина Дорофейчук
Полтавская область, Полтавская ОГА, Олег Синегубов, Объединенные территориальные общины
Олег Синегубов Фото: Полтавская ОГА
Олег Синегубов Фото: Полтавская ОГА

Согласно сообщению на официальном сайте Полтавской ОГА, конфликт вокруг создания скандальной Коломакской ОТО, который продолжался несколько лет и повлек перекрытие трасс государственного значения, блокировкой админзданий и шантажа, наконец решен. Так прокомментировал председатель Полтавской ОГА Олег Синегубов ситуацию вокруг конфликта по созданию Коломакской ОТО.

Как отмечается в сообщении ОГА, руководство Коломакской ОТО смогло наконец договориться об объединении с соседними ОТО, что позволит решить проблему с несоответствием этой общины формальным критериям способности. Так, жители Коломакской ОТО требовали утверждения собственной общины в пределах Перспективного плана формирования территорий общин, но по показателям площади ОТО, численности населения, развития инфраструктуры, количества детей школьного и дошкольного возраста, финансово-экономической устойчивости эта община не была способна. Полтавская ОГА выступала против ее отдельного существования и пыталась присоединить к более крупным и способных соседним ОТО, но жители были не согласны, что вылилось в протесты.

По инициативе председателя Полтавской ОГА Синегубова была создана специальная консультативная комиссия по проблемным ОТО, которая отдельно рассмотрела проблемные вопросы по созданию Коломакской ОТО.

По итогам заседания, согласована договоренность о том, что руководство Коломакской ОТО должно либо устранить факторы несостоятельности собственной ОТО путем объединения с соседними общинами (не будут претендовать на роль центра ОТО), или вынуждено будет согласиться с административным вариантом решения собственной перспективы по видению ОГА.

Состоялось собрание общины, где было принято консенсусное решение о формировании Коломакской ОТО в составе Коломацкого, Васильевки, Степового, Старицковки. Админцентр ОТО будет располагаться в селе Коломацком, ЦНАП и опорная школа общины - в селе Степове. Следовательно, все проблемные вопросы, которые существовали ранее, были сняты.

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