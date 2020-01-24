Бойко назвал цинизмом зарплаты в Кабмине в сотни тысяч гривен

Оппозиционная платформа - За життя зарегистрировала проект Постановления, который замораживает повышение зарплат народных депутатов. Об этом заявил Сопредседатель фракции Юрий Бойко в эфире телеканала "Наш", информирует портал zagittya.com.ua.

"Ситуация с зарплатами чиновников - это цинизм высшей степени. Когда принимался бюджет 2020 года с практически замороженными пенсиями и повышением расходов на 20% на силовые структуры, стало ясно, что нынешнее правительство идет по пути предшественников. Такие же бюджеты принимались и в предыдущие пять лет. Но когда ко всему этому, да еще и учитывая задержки с выплатами зарплат, добавились миллионные премии чиновников и министры, которые повышают себе зарплаты до сотен тысяч гривен, - это можно расценивать только как пощечину обществу, которая поставила всю страну на дыбы. Люди закономерно выразили возмущение чиновниками, которые допустили такое издевательство", - подчеркнул Юрий Бойко.

"В республиках Прибалтики зарплата министра привязана к средней зарплате по стране. Она в 3,5 раза больше средней зарплаты. 36 тысяч - это как раз 3,5 средних украинских зарплаты. И это нормально. Но не сотни тысяч! Если эстонский министр поставит себе зарплату, не привязанную к средней зарплате, его тут же уволят с работы. А они поставили себе премии, которые позволили получить за месяц по 200-400 тысяч. Я уже не говорю об "Укрпочте", "Нефтегазе" или "Укрзализныце", где руководителям платят миллионы. А их подчиненные получают по 10 тысяч", - акцентировал политик.

Сопредседатель фракции Оппозиционной платформы - За життя отметил, что депутаты-оппозиционеры зарегистрировали в Верховной Раде проект Постановления о запрете повышения зарплат народным избранникам.

"Зарплата народного депутата сейчас составляет как раз около 40 тысяч. И мы зарегистрировали проект Постановления о том, чтобы отказаться в ближайшее время от любых повышений. Потому что нельзя так поступать с обществом", - резюмировал Юрий Бойко.