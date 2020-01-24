подписаться на рассылку
24.15 24.55
26.1 27.15
˟
24 января 2020, пятница, 13:45 74
Верховная Рада и партии 2020-01-24T13:45:02+02:00
Українські Новини
Бойко назвал цинизмом зарплаты в Кабмине в сотни тысяч гривен

Бойко назвал цинизмом зарплаты в Кабмине в сотни тысяч гривен

Татьяна Зотова
Кабинет Министров Украины, Кабмин, ОПЗЖ, Оппозиционная платформа - За життя, Зарплата, Бойко Юрий
Юрий Бойко Фото: zagittya.com.ua
Юрий Бойко Фото: zagittya.com.ua

Оппозиционная платформа - За життя зарегистрировала проект Постановления, который замораживает повышение зарплат народных депутатов. Об этом заявил Сопредседатель фракции Юрий Бойко в эфире телеканала "Наш", информирует портал zagittya.com.ua.

"Ситуация с зарплатами чиновников - это цинизм высшей степени. Когда принимался бюджет 2020 года с практически замороженными пенсиями и повышением расходов на 20% на силовые структуры, стало ясно, что нынешнее правительство идет по пути предшественников. Такие же бюджеты принимались и в предыдущие пять лет. Но когда ко всему этому, да еще и учитывая задержки с выплатами зарплат, добавились миллионные премии чиновников и министры, которые повышают себе зарплаты до сотен тысяч гривен, - это можно расценивать только как пощечину обществу, которая поставила всю страну на дыбы. Люди закономерно выразили возмущение чиновниками, которые допустили такое издевательство", - подчеркнул Юрий Бойко.

"В республиках Прибалтики зарплата министра привязана к средней зарплате по стране. Она в 3,5 раза больше средней зарплаты. 36 тысяч - это как раз 3,5 средних украинских зарплаты. И это нормально. Но не сотни тысяч! Если эстонский министр поставит себе зарплату, не привязанную к средней зарплате, его тут же уволят с работы. А они поставили себе премии, которые позволили получить за месяц по 200-400 тысяч. Я уже не говорю об "Укрпочте", "Нефтегазе" или "Укрзализныце", где руководителям платят миллионы. А их подчиненные получают по 10 тысяч", - акцентировал политик.

Сопредседатель фракции Оппозиционной платформы - За життя отметил, что депутаты-оппозиционеры зарегистрировали в Верховной Раде проект Постановления о запрете повышения зарплат народным избранникам.

"Зарплата народного депутата сейчас составляет как раз около 40 тысяч. И мы зарегистрировали проект Постановления о том, чтобы отказаться в ближайшее время от любых повышений. Потому что нельзя так поступать с обществом", - резюмировал Юрий Бойко.

Больше новостей о: Кабинет Министров Украины Кабмин ОПЗЖ Оппозиционная платформа - За життя Зарплата Бойко Юрий

Маркарова может стать наиболее опытным кандидатом ...
Кабмин инициировал выплату компенсаций за долги по...
Бойко на заводе в Коростене рассказал как власть п...
Власть выталкивает трудоспособных украинцев за руб...
Порошенко пришел на допрос в ГБР
Раде предложили вернуть на доработку законопроект о медиа
Новости
Румыния обеспокоена возможным ущемлением прав меньшинства в Украине из-за закона о среднем образовании 14:57
Нам нечего ждать кризиса, будет он или не будет - никто не знает, – Хмельницкий 14:54
ФГВФЛ отменил продажу мегапула кредитов из-за махинаций победителя торгов 14:48
Председатель Полтавской ОГА решил проблему со скандальной Калмыцкий ОТО 14:47
В Днипре от осложнений гриппа умер 2-летний малыш 14:41
больше новостей
Украинского певца, приговоренного к повешению в Малайзии, помиловали и отпустили 15:52
Нардеп Кива в киевском ресторане устроил драку с ветераном АТО 15:10
Из-за ошибки Ермака, Зеленскому пришлось выступать в Давосе перед пустым залом, - Дзивидзинский 10:59
Безработный бывший депутат Ляшко получил в январе 227 тыс. гривен дохода 12:42
Коммуналка в 2020 будет по новым ценам: как и сколько заплатят украинцы 07:10
больше новостей
Антон Яценко.Фото:facebook.com/YatsenkoAntonVolodymyrovych
Депутат Рады Яценко проиграл суд "киборгу", и обязан выплатить моральную компенсацию за оскорбление 20:41
Из-за ошибки Ермака, Зеленскому пришлось выступать в Давосе перед пустым залом, - Дзивидзинский 10:59
Гендиректор "Киевметростроя" Салий пообещал разобраться с разворовыванием средств на строительстве метро 18:48
Нардеп Кива в киевском ресторане устроил драку с ветераном АТО 15:10
На новой схеме в оборонке могли "отмыть" 32 млн гривен: открыто уголовное дело 15:40
больше новостей
Офис генпрокурора открыл дело по факту умышленного убийство во время подрыва донецкого аэропорта боевиками
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok