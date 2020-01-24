Руководитель Укрзализныци Евгений Кравцов получает зарплату 812 тыс грн в месяц

Председатель правления Акционерного общества "Українська залізниця" Евгений Кравцов на протяжении 2018 г ежемесячно, в среднем, получал около 812,4 тыс грн. Об этом свидетельствуют данные из Единого государственного перечня деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, представленных на официальном портале Национального агентства по вопросам противодействия коррупции.

Исходя из предоставленных Кравцовым в НАПК данных за 2018 год, его заработная плата в целом составила 9,749090 млн грн.

Как сообщали Українські Новини, Президент Зеленский призвал премьер-министра Украины Алексея Гончарука предложить новую концепцию зарплат в министерствах, ведомствах и государственных компаниях.