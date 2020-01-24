подписаться на рассылку
24.15 24.55
26.1 27.15
˟
24 января 2020, пятница, 11:15 76 Документ
Транспорт 2020-01-24T11:23:43+02:00
Українські Новини
Член правления Укрзализныци Марчин Целеевский в декабре получил почти полмиллиона грн зарплаты

Член правления Укрзализныци Марчин Целеевский в декабре получил почти полмиллиона грн зарплаты

Ирина Дорофейчук
Укрзализниця, Зарплата, НАПК , Українська залізниця, Марчин Целеевский
Марчин Целеевский Фото: cfts.org.ua
Марчин Целеевский Фото: cfts.org.ua

Назначенный в июне 2019 года членом правления Акционерного общества "Українська залізниця" Марчин Целеевский в декабре минувшего года получил в виде заработной платы 493,627 тыс грн. Об этом свидетельствуют данные из Единого государственного перечня деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, представленных на официальном портале Национального агентства по вопросам противодействия коррупции.

Исходя из предоставленных в НАПК Целеевским изменений в его декларацию, 5 декабря 2019 г. им по основному месту роботы (АТ "Укрзализныця", - ред) было получено в виде зарплаты 246,298 тыс грн.

А уже 20 декабря минувшего года к этой сумме добавились еще 247,329 тыс грн.

Более того, уже 3 января 2020 г. Марчин Целеевський получил в виде заработной платы от Укрзализныци еще 309,758 тыс грн.

Как информировали Українські Новини, пассажиров поезда "Запорожье-Бердянск" поразил новый сервис от "Укрзализныци" -прямо в вагоне из-под рамы окна выросли грибы.

Вместе с тем, в результате реформ на "Укрзализныце" вагоны с нефтепродуктами стали ездить в 2 раза медленнее, вследствие чего многие украинские автозаправки простаивали без топлива. Об этом заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус на своей странице в соцсети Facebook, передают Українські Новини.

Больше новостей о: Укрзализниця Зарплата НАПК Українська залізниця Марчин Целеевский

НАБУ отказалось допросить руководство "Укрзализныц...
Мининфраструктуры подтвердило, что платит гендирек...
Дубинский просит НАПК наказать Бородянского, "забы...
"Укрзализныця" намерена привязать цену билета к да...
Порошенко пришел на допрос в ГБР
Раде предложили вернуть на доработку законопроект о медиа
Новости
В Париже закрыли Эйфелеву башню из-за забастовки 13:12
Кабмин направил субвенцию на медуслуги в сельской местности 12:59
Официальный курс гривны на начало недели взлетел 12:39
САП закрыла уголовное дело Охендовского 12:34
Водитель Porsche сбил полицейского во Львовской области 12:33
больше новостей
Украинского певца, приговоренного к повешению в Малайзии, помиловали и отпустили 15:52
Нардеп Кива в киевском ресторане устроил драку с ветераном АТО 15:10
МИД купил у физлиц-предпринимателей чашки и пледы по 1,5 тыс. гривен за штуку 15:00
Из-за ошибки Ермака, Зеленскому пришлось выступать в Давосе перед пустым залом, - Дзивидзинский 10:59
ДТП на парковке. Фото: Facebook/Киев оперативный
С кем не бывает: В Киеве девушка перепутала педали и на Porsche разбила сразу шесть машин 14:52
больше новостей
Антон Яценко.Фото:facebook.com/YatsenkoAntonVolodymyrovych
Депутат Рады Яценко проиграл суд "киборгу", и обязан выплатить моральную компенсацию за оскорбление 20:41
Гендиректор "Киевметростроя" Салий пообещал разобраться с разворовыванием средств на строительстве метро 18:48
Нардеп Кива в киевском ресторане устроил драку с ветераном АТО 15:10
На новой схеме в оборонке могли "отмыть" 32 млн гривен: открыто уголовное дело 15:40
Бойко на заводе в Коростене рассказал как власть проводит деиндустриализацию 19:08
больше новостей
Офис генпрокурора открыл дело по факту умышленного убийство во время подрыва донецкого аэропорта боевиками
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok