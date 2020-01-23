Часы Судного дня перевели: осталось 100 секунд до "ядерной полуночи"

До "ядерной полуночи" осталось 100 секунд, согласно часам Судного дня, которые были переведены на 20 секунд вперед. Об этом заявила президент американского журнала Bulletin of the Atomic Scientists Рейчел Бронсон на пресс-конференции.

Теперь часы Судного дня показывают 23:58:20 до наступления "ядерной полуночи". Впервые "часы" появились на обложке издания в 1947 году.

"Мы собрались здесь, чтобы обновить часы и выразить озабоченность существующими угрозами. Сегодня мы не испытываем оптимизма", - сказала Бронсон.

В числе причин изменения "времени" эксперты назвали, в частности, ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Стоит отметить, что часы Судного дня не переводились с 2018 года.

Напомним, из-за Трампа Судный день наступил бы на 30 секунд раньше. Также в 2016 стрелки часов Судного дня остались на месте. В 2018 до конца света осталось 2 минуты: стрелку Часов Судного дня передвинули вперед.