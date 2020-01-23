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23 января 2020, четверг, 19:32 57 Документ
Интернет и IT 2020-01-23T20:00:55+02:00
Українські Новини
Мининфраструктуры подтвердило, что платит гендиректору "Укрпочты" в 2 раза больше, чем США своему Президенту

Мининфраструктуры подтвердило, что платит гендиректору "Укрпочты" в 2 раза больше, чем США своему Президенту

Павел Твердохлиб
Игорь Смелянский, Укрпочта, Зарплата
Игорь Смелянский. Фото: Українське Фото
Игорь Смелянский. Фото: Українське Фото

Генеральный директор Акционерного общества (АО) "Укрпочта" Игорь Смелянский в 2020 году будет ежемесячно получать заработную плату в размере 1 410 306,3 гривен. Всего Министерство инфраструктуры Украины планирует выплатить Смелянскому более 22 млн гривен в текущем году.

Об этом сообщило интернет-издание "Суспільне. Новини", ссылаясь на ответ Мининфраструктуры.

"Согласно утвержденному финансовому плану акционерного общества "Укрпочта" на 2020 год плановые показатели фонда оплаты труда руководителя в год составляют 22 402,0 тыс. гривен, в том числе среднемесячный должностной оклад запланирован в размере 716 463,3 гривен, среднемесячные расходы на премирование - 693 843,0 гривен", - говорится в документе.

Таким образом заработок гендиректора "Укрпочты" в месяц составляет 1 410 306,3 гривен. По состоянию на январь 2020 года "Укрпочту" возглавляет Игорь Смелянский. Как отметили в Мининфраструктуры, по уставу компании, условия контракта с гендиректором и размер его вознаграждения утверждает Наблюдательный совет.

Ответ Мининфраструктуры о зарплате Игоря Смелянского. Фото: suspilne.mediaОтвет Мининфраструктуры о зарплате Игоря Смелянского. Фото: suspilne.media

По текущему курсу Национального банка Украины годовая зарплата гендиректора "Укрпочты" составляет 921 893 долларов США.

Согласно данным свободной всемирной энциклопедии "Википедия" Дональд Трамп и Барак Обама получали по 400 тыс. долларов в год на посту Президента США.

То есть годовая зарплата Смелянского в 2,3 раза больше, чем годовая зарплата Президента США (921,9 тыс. долларов / на 400 тыс. долларов = 2,3 раза).

Как сообщали Українськi Новини, гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский получает зарплату в 2 раза больше, чем Президент США Дональд Трамп.

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