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  • Правительство Гончарука придумало, как экономить по 2 млн грн ежедневно и направить эти средства на социально-экономическое развитие
23 января 2020, четверг, 12:59 647
Кабмин 2020-01-23T12:59:01+02:00
Українські Новини
Правительство Гончарука придумало, как экономить по 2 млн грн ежедневно и направить эти средства на социально-

Правительство Гончарука придумало, как экономить по 2 млн грн ежедневно и направить эти средства на социально-экономическое развитие

Ирина Дорофейчук
евробонды, заимствования, Алексей Гончарук, Государственный бюджет Украины, экономика Украины
Алексей Гончарук. Фото: КМУ
Алексей Гончарук. Фото: КМУ

Благодаря рекордно низким ставкам по евробондам, правительство сможет более эффективно распоряжаться госбюджетом и экономить по 2 млн гривен каждый день. Об этом на своей странице в Facebook рассказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"В наследство нашему правительству досталась куча долгов под сумасшедшие проценты. Для понимания, обслуживание госдолга - это самая большая статья расходов из госбюджета. В среднем до 2022-го года она составит 484 млрд грн в год. Именно поэтому мы разместили евробонды по самым дешевым в истории Украины процентным ставкам. Простыми словами, мы замещаем долги - отдаем дорогие, а берем значительно дешевле. Что выгодно для нашего государства", - написал премьер.

Он также отметил, что в прошлом году процентные ставки на внешние заимствования Украины составляли примерно 6,75% в год. Сейчас же, по словам руководителя правительства, государство заимствует 1,25 млрд евро под 4.375% годовых.

"Фактически благодаря этому эффективному решению мы экономим для государственного бюджета 2 млн грн в день. А эти деньги будут направлены на программы социально-экономического развития. Это ярко демонстрирует доверие инвесторов к государственной политике, которую проводит правительство под эгидой Президента Владимира Зеленского, - отметил председатель кабмина.

Он также подчеркнул, что доверие к Украине является основой дальнейшего развития инвестиционного потенциала государства, ведет к созданию новых рабочих мест.

"Доверие к государству - основа инвестиционного потенциала страны. А инвестиции - это рабочие места для украинцев. Чем больше доверие, тем ниже процентная ставка. Украина на правильном пути!", - подытожил премьер Гончарук.

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