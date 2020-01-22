Экс-мэр Ирпеня Карплюк пытался покинуть страну. Его остановила повестка прокуратуры

Подозреваемый в целом ряде уголовных преступлений, среди которых злоупотребление властью, организация незаконной застройки в г. Ирпень (Киевская область) и причастность к нескольким убийствам - бывший городской голова Ирпеня Владимир Карплюк пытался покинуть территорию Украины. Этому препятствовала повестка Ирпенской городской прокуратуры с вызовом на допрос.

Об этом сообщило интернет-издание "Апостроф", ссылаясь на сообщение Карплюка в социальной сети Facebook.

По словам бывшего мэра Ирпеня, он получил повестку на допрос через одного из своих бывших адвокатов. "Прокуроры однозначно знали, что я собираюсь лететь за границу, что у меня куплены билеты на 22 число (22 января) заранее, и именно поэтому на среду, то есть на сегодня они дали мне повестку. Я отложил свой отдых и пришел в прокуратуру", - написал Карплюк.

По данным "Апострофа", ранее Карплюк уже пытался скрыться от правосудия. В частности, в 2016 году он бежал от обысков и задержания в Польшу, в то время как его кум - мэр Бучи Анатолий Федорук - "принимал" силовиков по делу об их совместных земельных и строительных махинациях.

В июле 2019 года, когда стало понятно, что Карплюк проиграл выборы народных депутатов в избирательном округе №95 и не сможет воспользоваться депутатской неприкосновенностью, бывший мэр Ирпеня также летал на несколько недель в Испанию к своему другу и бизнес-партнеру, экс-секретарю Ирпенского городского совета, застройщику проблемных жилых комплексов микрорайона "Благодатный" Игорю Вишнякову.

Это случилось после того, как Генеральная прокуратура вызвала его для дачи показаний в уголовном производстве по ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). В поисках Карплюка в Ирпень приезжал лично генпрокурор Юрий Луценко.

Однако получив, как допускают журналисты, коррупционным способом гарантии своей безнаказанности в прокуратуре Киевской области, вернулся в Ирпень.

Затем, предположительно, по настоянию Карплюка Ирпенский горсовет противозаконно объявил "бойкот" прокурору Киево-Святошинского района и прекратил на 1 день свою работу, поскольку прокуратура начала приостанавливать незаконные стройки бизнес-партнеров Карплюка, в частности, большой проект жилищного комплекса (ЖК) "Синергия Сити" на экологически опасной пойме реки Ирпень.