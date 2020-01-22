В 2019 "Фармак" вывел на рынок 16 новых продуктов

В 2019 году крупный производитель лекарственных средств компания "Фармак" (Киев) вывела на рынок 16 новых продуктов.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

"В прошлом году мы вывели на рынок 16 новых продуктов. Наша миссия – делать доступным лечение современными и эффективными лекарственными препаратами. Сейчас в разработке около 150 лекарственных средств, и это сложнокомпонентные, современные препараты, которые необходимы миллионам жителей, как в нашей стране, так и за ее пределами. Соответственно возросли и производственные мощности компании", - сказал исполнительный директор "Фармак" Владимир Костюк.

По его словам, за прошлый год компания инвестировала в развитие производства примерно 900 млн гривен, в этом году планирует вложить 1,2 млрд гривен.

Согласно сообщению, "Фармак" расширил противопростудный, аллергологический, неврологический, гастроэнтерологический продуктовые портфели и выпустил новые лекарства в новом для себя портфеле пульмонологии.

При этом основными направлениями остаются противопростудные, эндокринологические, гастроэнтерологические, кардиологические, неврологические портфели, однако уже сейчас ведется работа над сложными препаратами, которые выйдут на рынок через 5–10 лет.

Как сообщали Українські Новини, в 2018 году по сравнению с 2017 годом "Фармак" увеличил прибыль на 25,2%, или на 211 млн гривен, до 1,05 млрд гривен.

В 2018 году выручка компании увеличилась на 8,8%, или на 534 млн гривен, до 6,6 млрд гривен по сравнению с 2017 годом.

Продукция компании экспортируется в более чем 20 стран мира, в портфеле компании насчитывается 220 продуктовых досье.

На предприятии функционируют 20 производственных линий, соответствующих требованиям GMP.

14 производственных линий сертифицированы европейским регуляторным органом.

С 2015 года в "Фармак" работает собственный комплекс по изготовлению субстанций (департамент по производству АФИ) в городе Шостка, плановая мощность которого составляет 100 тонн субстанций в год.