Закон о медиа предусматривает 38 запретов для СМИ: в чем будут ограничивать журналистов

Законопроект о СМИ предусматривает запреты в сфере медиа. Фото: pexels

Законопроект о СМИ предусматривает запреты в сфере медиа. Фото: pexels

В январе комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал парламенту принять за основу законопроект №2693 о медиа, в котором перечислено 38 запретов. Об ограничениях в СМИ расскажут Українські Новини.

Законопроект предусматривает ряд ограничений в структуре новостей, их содержании, а также языке. В список вошли:

1. Статья 37. Ограничения в содержании информации

призывы к насильственному изменению, свержению конституционного строя Украины;

развязывание или ведение агрессивной войны или военного конфликта, нарушение территориальной целостности Украины;

признание правомерным оккупации территории Украины;

отрицание территориальной целостности Украины;

разжигание национальной, расовой или религиозной вражды или ненависти к отдельным лицам или их групп;

дискриминация на основе этнического происхождения, гражданства, расы, религии и верований, возраста, пола, физических недостатков, состояния здоровья, сексуальной ориентации или по другому признаку;

пропаганда или призывы к терроризму и террористических актов, материалы или информацию, оправдывающие такие действия;

фильмы, распространения и демонстрации которых запрещено в соответствии с Законом Украины "О кинематографии";

порнографические материалы, а также материалы, поощряющие сексуальную эксплуатацию и насилие над детьми, демонстрируют половые отношения детей;

пропаганда употребления наркотических средств, психотропных веществ;

пропаганда жестокого обращения с животными;

инструкции или советы по изготовлению, приобретению или использованию взрывчатых, наркотических или психотропных веществ;

гадания, а также платные услуги в сфере народной или нетрадиционной медицины;

отрицание или оправдание коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов в Украине;

отрицание или оправдание национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима;

положительный образ лиц, занимающих руководящие должности в коммунистической партии;

положительный образ работников советских органов государственной безопасности;

оправдания деятельности советских органов государственной безопасности, установления советской власти на территории Украины;

оправдания преследования участников борьбы за независимость Украины в XX веке;

символика коммунистического или национал-социалистического (нацистского) режимов с целью оправдания или отрицания их преступного характера.

2. Статья 41. Язык в сфере аудиовизуальных медиа

языковые квоты от общей продолжительности программ и песен, суточного объема ведения программ;

субтитровання государственным языком (запрет трансляции без субтитров на государственном языке программ и фильмов, созданных в 1 августа 1991 на государственном языке).

3. Статья 43. Защита несовершеннолетних

сосредоточения внимания на насилии;

нанесения самому себе увечья или к совершению самоубийства, детализация средств и обстоятельств самоубийства;

положительная оценка вандализма, порчи или уничтожения имущества;

идеализация преступника, моделирование преступных действий;

положительная оценка зависимости от наркотических, токсических, психотропных веществ, табака или алкоголя, а также от других веществ

неприличные выражения, слова или жесты;

призывы играть в азартные игры, приглашение к азартным играм;

демонстрация тела умершей, такой, что умирает, или жестоко истерзанной человека.

4. Статья 48. Распространение программ с платными интерактивными конкурсами (играми, викторинами)

запрещается распространение программ, содержащих интерактивные конкурсы (игры, викторины), условия которых предусматривают платное приобретение лицом статуса участника или в которых пользователям с целью получения выигрыша в денежной или имущественной форме за личную победу.

5. Статья 119. Ограничение содержания информации в СМИ, связанные с вооруженной агрессией

популяризация или пропаганда органов государства-агрессора (страны-оккупанта), ее должностных лиц, лиц и организаций, контролируемых государством-агрессором (государством-оккупантом);

материалы по вооруженной агрессии и действий государства-агрессора (страны-оккупанта), ее должностных лиц, лиц и организаций;

программы и материалы среди участников которых являются лица, внесенные в Перечень лиц, которые создают угрозу национальному медиа-пространства Украины;

положительное освещение деятельности органов власти государства-агрессора (страны-оккупанта).

6. Статья 120. Ограничение ретрансляции медиа государства-агрессора (страны-оккупанта)

отказ в регистрации иностранного линейного медиа, зарегистрировано в государстве-агрессор.

7. Статья 121. Ограничение по структуре собственности и финансирования медиа во время вооруженной агрессии

Субъектом в сфере медиа в Украине не может быть:

физическое лицо, являющееся гражданином государства-агрессора (страны-оккупанта);

юридическое лицо, в которой владельцем существенного участия, контроллером или бенефициаром на любом уровне цепи владения корпоративными правами является лицо, которое является гражданином или резидентом государства-агрессора (страны-оккупанта) или юридическое лицо, зарегистрированное в таком государстве или местонахождению в таком государстве;

юридическое лицо, получающее финансирование (кредиты, займы, ссуды, инвестиции, вклады спонсоров, благотворительные взносы, другую финансовую помощь) от физических лиц, являющихся гражданами государства-агрессора (страны-оккупанта), юридических лиц, зарегистрированных в таком государстве или с местонахождением в таком государстве.

8. Статья 123. Другие ограничения относительно деятельности субъектов в сфере медиа во время вооруженной агрессии

к европейскому и национального продукта не может относиться программа, в том числе фильм, если по меньшей мере один производитель, продюсер или лицо, за счет которой осуществлено финансирование производства, является гражданином государства-агрессора (страны-оккупанта) или юридическим лицом, в которой владельцем существенного участия , контроллером или бенефициаром на любом уровне цепи владения корпоративными правами является лицо, которое является гражданином или резидентом государства-агрессора (страны-оккупанта) или юридическое лицо, зарегистрированное в таком государстве или местонахождение в таком государстве.

Как сообщали Українські Новини, у Бородянского хотят официально разделить журналистов на 2 сорта.

Также Владимир Бородянский допускал действие уголовной ответственности журналистов за дезинформацию до возвращения Украиной оккупированных территорий в случае принятия соответствующего законопроекта.