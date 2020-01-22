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  • Закон о медиа предусматривает 38 запретов для СМИ: в чем будут ограничивать журналистов
22 января 2020, среда, 07:00 32 Список
СМИ 2020-01-22T07:00:02+02:00
Українські Новини
Закон о медиа предусматривает 38 запретов для СМИ: в чем будут ограничивать журналистов

Закон о медиа предусматривает 38 запретов для СМИ: в чем будут ограничивать журналистов

Таня Войтюк
Закон о медиа, Владимир Бородянский, СМИ, Пресса, Телевидение, Субтитрование, Украинский язык, Медиа
Законопроект о СМИ предусматривает запреты в сфере медиа. Фото: pexels
Законопроект о СМИ предусматривает запреты в сфере медиа. Фото: pexels

В январе комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал парламенту принять за основу законопроект №2693 о медиа, в котором перечислено 38 запретов. Об ограничениях в СМИ расскажут Українські Новини.

Законопроект предусматривает ряд ограничений в структуре новостей, их содержании, а также языке. В список вошли: 

1. Статья 37. Ограничения в содержании информации

  • призывы к насильственному изменению, свержению конституционного строя Украины;
  • развязывание или ведение агрессивной войны или военного конфликта, нарушение территориальной целостности Украины;
  • признание правомерным оккупации территории Украины;
  • отрицание территориальной целостности Украины;
  • разжигание национальной, расовой или религиозной вражды или ненависти к отдельным лицам или их групп;
  • дискриминация на основе этнического происхождения, гражданства, расы, религии и верований, возраста, пола, физических недостатков, состояния здоровья, сексуальной ориентации или по другому признаку;
  • пропаганда или призывы к терроризму и террористических актов, материалы или информацию, оправдывающие такие действия;
  • фильмы, распространения и демонстрации которых запрещено в соответствии с Законом Украины "О кинематографии";
  • порнографические материалы, а также материалы, поощряющие сексуальную эксплуатацию и насилие над детьми, демонстрируют половые отношения детей;
  • пропаганда употребления наркотических средств, психотропных веществ;
  • пропаганда жестокого обращения с животными;
  • инструкции или советы по изготовлению, приобретению или использованию взрывчатых, наркотических или психотропных веществ;
  • гадания, а также платные услуги в сфере народной или нетрадиционной медицины;
  • отрицание или оправдание коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов в Украине;
  • отрицание или оправдание национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима;
  • положительный образ лиц, занимающих руководящие должности в коммунистической партии;
  • положительный образ работников советских органов государственной безопасности;
  • оправдания деятельности советских органов государственной безопасности, установления советской власти на территории Украины;
  • оправдания преследования участников борьбы за независимость Украины в XX веке;
  • символика коммунистического или национал-социалистического (нацистского) режимов с целью оправдания или отрицания их преступного характера.

2. Статья 41. Язык в сфере аудиовизуальных медиа

  • языковые квоты от общей продолжительности программ и песен, суточного объема ведения программ;
  • субтитровання государственным языком (запрет трансляции без субтитров на государственном языке программ и фильмов, созданных в 1 августа 1991 на государственном языке).

3. Статья 43. Защита несовершеннолетних

  • сосредоточения внимания на насилии;
  • нанесения самому себе увечья или к совершению самоубийства, детализация средств и обстоятельств самоубийства;
  • положительная оценка вандализма, порчи или уничтожения имущества;
  • идеализация преступника, моделирование преступных действий;
  • положительная оценка зависимости от наркотических, токсических, психотропных веществ, табака или алкоголя, а также от других веществ
  • неприличные выражения, слова или жесты;
  • призывы играть в азартные игры, приглашение к азартным играм;
  • демонстрация тела умершей, такой, что умирает, или жестоко истерзанной человека.

4. Статья 48. Распространение программ с платными интерактивными конкурсами (играми, викторинами)

  • запрещается распространение программ, содержащих интерактивные конкурсы (игры, викторины), условия которых предусматривают платное приобретение лицом статуса участника или в которых пользователям с целью получения выигрыша в денежной или имущественной форме за личную победу.

5. Статья 119. Ограничение содержания информации в СМИ, связанные с вооруженной агрессией

  • популяризация или пропаганда органов государства-агрессора (страны-оккупанта), ее должностных лиц, лиц и организаций, контролируемых государством-агрессором (государством-оккупантом);
  • материалы по вооруженной агрессии и действий государства-агрессора (страны-оккупанта), ее должностных лиц, лиц и организаций;
  • программы и материалы среди участников которых являются лица, внесенные в Перечень лиц, которые создают угрозу национальному медиа-пространства Украины;
  • положительное освещение деятельности органов власти государства-агрессора (страны-оккупанта).

6. Статья 120. Ограничение ретрансляции медиа государства-агрессора (страны-оккупанта)

  • отказ в регистрации иностранного линейного медиа, зарегистрировано в государстве-агрессор.

7. Статья 121. Ограничение по структуре собственности и финансирования медиа во время вооруженной агрессии

Субъектом в сфере медиа в Украине не может быть:

  • физическое лицо, являющееся гражданином государства-агрессора (страны-оккупанта);
  • юридическое лицо, в которой владельцем существенного участия, контроллером или бенефициаром на любом уровне цепи владения корпоративными правами является лицо, которое является гражданином или резидентом государства-агрессора (страны-оккупанта) или юридическое лицо, зарегистрированное в таком государстве или местонахождению в таком государстве;
  • юридическое лицо, получающее финансирование (кредиты, займы, ссуды, инвестиции, вклады спонсоров, благотворительные взносы, другую финансовую помощь) от физических лиц, являющихся гражданами государства-агрессора (страны-оккупанта), юридических лиц, зарегистрированных в таком государстве или с местонахождением в таком государстве.

8. Статья 123. Другие ограничения относительно деятельности субъектов в сфере медиа во время вооруженной агрессии

  • к европейскому и национального продукта не может относиться программа, в том числе фильм, если по меньшей мере один производитель, продюсер или лицо, за счет которой осуществлено финансирование производства, является гражданином государства-агрессора (страны-оккупанта) или юридическим лицом, в которой владельцем существенного участия , контроллером или бенефициаром на любом уровне цепи владения корпоративными правами является лицо, которое является гражданином или резидентом государства-агрессора (страны-оккупанта) или юридическое лицо, зарегистрированное в таком государстве или местонахождение в таком государстве.

Как сообщали Українські Новини, у Бородянского хотят официально разделить журналистов на 2 сорта.

Также Владимир Бородянский допускал действие уголовной ответственности журналистов за дезинформацию до возвращения Украиной оккупированных территорий в случае принятия соответствующего законопроекта.

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