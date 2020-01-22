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22 января 2020, среда, 07:00 224 Список
СМИ 2020-01-22T09:06:21+02:00
Українські Новини
Закон о медиа предусматривает 38 запретов для СМИ: в чем будут ограничивать журналистов

Закон о медиа предусматривает 38 запретов для СМИ: в чем будут ограничивать журналистов

Таня Войтюк
Закон о медиа, Владимир Бородянский, СМИ, Пресса, Телевидение, Субтитрование, Украинский язык, Медиа
Законопроект о СМИ предусматривает запреты в сфере медиа. Фото: pexels
Законопроект о СМИ предусматривает запреты в сфере медиа. Фото: pexels

В январе комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал парламенту принять за основу законопроект №2693 о медиа, в котором перечислено 38 запретов. Об ограничениях в СМИ расскажут Українські Новини.

Законопроект предусматривает ряд ограничений в структуре новостей, их содержании, а также языке. В список вошли: 

  1. призывы к насильственному изменению, свержению конституционного строя Украины;

  2. развязывание или ведение агрессивной войны или военного конфликта, нарушение территориальной целостности Украины;

  3. признание правомерным оккупации территории Украины;

  4. отрицание территориальной целостности Украины;

  5. разжигание национальной, расовой или религиозной вражды или ненависти к отдельным лицам или их групп;

  6. дискриминация на основе этнического происхождения, гражданства, расы, религии и верований, возраста, пола, физических недостатков, состояния здоровья, сексуальной ориентации или по другому признаку;

  7. пропаганда или призывы к терроризму и террористических актов, материалы или информацию, оправдывающие такие действия;

  8. фильмы, распространения и демонстрации которых запрещено в соответствии с Законом Украины "О кинематографии";

  9. порнографические материалы, а также материалы, поощряющие сексуальную эксплуатацию и насилие над детьми, демонстрируют половые отношения детей;

  10. пропаганда употребления наркотических средств, психотропных веществ;

  11. пропаганда жестокого обращения с животными;

  12. инструкции или советы по изготовлению, приобретению или использованию взрывчатых, наркотических или психотропных веществ;

  13. гадания, а также платные услуги в сфере народной или нетрадиционной медицины;

  14. отрицание или оправдание коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов в Украине;

  15. отрицание или оправдание национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима;

  16. положительный образ лиц, занимающих руководящие должности в коммунистической партии;

  17. положительный образ работников советских органов государственной безопасности;

  18. оправдания деятельности советских органов государственной безопасности, установления советской власти на территории Украины;

  19. оправдания преследования участников борьбы за независимость Украины в XX веке;

  20. символика коммунистического или национал-социалистического (нацистского) режимов с целью оправдания или отрицания их преступного характера;

  21. языковые квоты от общей продолжительности программ и песен, суточного объема ведения программ;

  22. субтитровання государственным языком (запрет трансляции без субтитров на государственном языке программ и фильмов, созданных в 1 августа 1991 на государственном языке);

  23. сосредоточения внимания на насилии;

  24. нанесения самому себе увечья или к совершению самоубийства, детализация средств и обстоятельств самоубийства;

  25. положительная оценка вандализма, порчи или уничтожения имущества;

  26. идеализация преступника, моделирование преступных действий;

  27. положительная оценка зависимости от наркотических, токсических, психотропных веществ, табака или алкоголя, а также от других веществ;

  28. неприличные выражения, слова или жесты;

  29. призывы играть в азартные игры, приглашение к азартным играм;

  30. демонстрация тела умершей, такой, что умирает, или жестоко истерзанной человека;

  31. запрещается распространение программ, содержащих интерактивные конкурсы (игры, викторины), условия которых предусматривают платное приобретение лицом статуса участника или в которых пользователям с целью получения выигрыша в денежной или имущественной форме за личную победу;

  32. популяризация или пропаганда органов государства-агрессора (страны-оккупанта), ее должностных лиц, лиц и организаций, контролируемых государством-агрессором (государством-оккупантом);

  33. материалы по вооруженной агрессии и действий государства-агрессора (страны-оккупанта), ее должностных лиц, лиц и организаций;

  34. программы и материалы среди участников которых являются лица, внесенные в Перечень лиц, которые создают угрозу национальному медиа-пространства Украины;

  35. положительное освещение деятельности органов власти государства-агрессора (страны-оккупанта);

  36. отказ в регистрации иностранного линейного медиа, зарегистрировано в государстве-агрессор;

  37. Субъектом в сфере медиа в Украине не может быть: физическое лицо, являющееся гражданином государства-агрессора (страны-оккупанта); юридическое лицо, в которой владельцем существенного участия, контроллером или бенефициаром на любом уровне цепи владения корпоративными правами является лицо, которое является гражданином или резидентом государства-агрессора (страны-оккупанта) или юридическое лицо, зарегистрированное в таком государстве или местонахождению в таком государстве; а также юридическое лицо, получающее финансирование (кредиты, займы, ссуды, инвестиции, вклады спонсоров, благотворительные взносы, другую финансовую помощь) от физических лиц, являющихся гражданами государства-агрессора (страны-оккупанта), юридических лиц, зарегистрированных в таком государстве или с местонахождением в таком государстве;

  38. К европейскому и национального продукта не может относиться программа, в том числе фильм, если по меньшей мере один производитель, продюсер или лицо, за счет которой осуществлено финансирование производства, является гражданином государства-агрессора (страны-оккупанта) или юридическим лицом, в которой владельцем существенного участия , контроллером или бенефициаром на любом уровне цепи владения корпоративными правами является лицо, которое является гражданином или резидентом государства-агрессора (страны-оккупанта) или юридическое лицо, зарегистрированное в таком государстве или местонахождение в таком государстве;

Как сообщали Українські Новини, у Бородянского хотят официально разделить журналистов на 2 сорта.

Также Владимир Бородянский допускал действие уголовной ответственности журналистов за дезинформацию до возвращения Украиной оккупированных территорий в случае принятия соответствующего законопроекта.

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