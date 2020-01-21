Банкиры прогнозируют дальнейшее снижение процентных ставок по депозитам в 2020 году.

Об этом они сообщили в ходе круглого стола "Что будет с депозитами в 2020 году?", организованного "Финансовым клубом" в пресс-центре "Українських Новин".

По словам Михаила Довбенко, первого заместителя председателя правления Индустриалбанка, на падение процентных ставок по депозитам в прошлом году повлияла политика Национального банка по снижению учетной ставки, а также низкая инфляция.

"Необходимо сказать, что резкое снижение в декабре учетной ставки, это еще один сигнал к тому, что ставки продолжат снижаться… Я разделяю мнение, что НБУ, скорее всего, и далее будет снижать учетную ставку. Как это может повлиять на доходность депозитов? Думаю, что кроме фактора снижения учетной ставки, в 2020 году еще один фактор будет иметь влияние на работу с депозитами. Думаю, что в этом году запустим земельную реформу. В феврале может быть принят закон о земельной реформе во втором чтении", - сказал он.

Заместитель председателя правления банка "Форвард" Андрей Прусов также прогнозирует дальнейшее снижение процентных ставок по депозитам.

"Мои личные ожидания, что ставки по депозитам в гривне снизятся на 4 п.п. где-то к лету. В валюте – снизятся к уровню близкому к 1%", - сказал банкир.

По его словам, причинами такого снижения будет служить политика НБУ по снижению учетной ставки.

Директор департамента розничного банкинга Укргазбанка Олег Кляпко отметил, что ставки по депозитам в валюте будут зависеть от того, как банки будут кредитовать экспортеров.

"Если экспортеры будут готовы брать кредиты под 5-7%, то ставки по валютным депозитам будут держаться на этом уровне", - сказал он.

Среди факторов, которые влияли на гривневые депозиты, он назвал опасения банков перед выборами Президента и парламента.

"Почему банки не очень нуждаются в депозитах? Если помните, прошлый год был годом выборов… Банки осторожничали и набивали депозитный портфель, предлагая хорошие процентные ставки", - добавил банкир.

Дмитрий Замотаев, начальник департамента розничного бизнеса банка "Глобус", прогнозирует, что тенденция по снижению учетной ставки НБУ продолжится.

"Направление движения ставок уже определено и спорить с ним сложно. С каким темпом ставки будут снижаться? Это будет зависеть от рыночной конъюнктуры, политики НБУ", - отметил банкир.

Как сообщали "Українські Новини", объем средств, размещенных физическими лицами на счетах в банках в гривне и иностранной валюте, по оперативным данным, увеличился на 2,3% до 544,748 млрд гривен на 1 января.