Бужанский нецензурно обозвал Бородянского за драконовский законопроект о дезинформации

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Максим Бужанский довольно резко высказался в адрес активно поддерживающего так называемый закон о дезинформации министра культуры, молодежи и спорта Владимира Бородянского. Об этом парламентарий написал на своей персональной странице в социальной сети Telegram.

"Министр культуры и чего-то там еще, Бородянский скромно признался, что его закону о фейках не хватает краш-теста.

Охотно приду ему на помощь и предлагаю министру лично презентовать закон на "Южмаше", в Днепре.

Перед шеститысячным коллективом, уже 7 месяцев не получающим зарплату.

Так и сделать, выйти к ним и сказать, пока вы тут дурака валяли, наша мощнейшая команда юристов работала над законом.

За что и получила премии, где-то в размере вашей месячной совокупной зарплаты.

Откраштестят тут же, к бабке не ходи.

Где ж мы, бл@дь, таких долбо@бов то понабирали, а?", - отметил депутат Бужанский.