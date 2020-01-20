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  • Микитась пытался уехать в Великобританию, но что-то пошло не так, а Зеленский признал свою еврейскую кровь
20 января 2020, понедельник, 06:30 5 Новости дня
Политика 2020-01-20T20:27:06+02:00
Українські Новини
Микитась пытался уехать в Великобританию, но что-то пошло не так, а Зеленский признал свою еврейскую кровь

Микитась пытался уехать в Великобританию, но что-то пошло не так, а Зеленский признал свою еврейскую кровь

Денис Иванеско
ГБР, Максим Микитась, Оксана Маркарова, Главное за день

После крупных скандалов с Укрпочтой и Нефтегазом директор Укрзализныци оказался в эпицентре нового. ГБР открыло дело на главу железных дорог Евгений Кравцова. Подозревают его в злоупотреблении во время отдыха. ГБР расследует информацию, что Кравцов катался на служебном корабле, заказал кейтеринг на 200 тыс. гривен, который включал элитный алкоголь и сигары. Ведь только в пятницу Зеленский попросил премьера Гончарука решить проблемы гигантских выплат в госкомпаниях. В частности, президент поручил не допустить выплат премий руководства Нефтегаза под угрозой перезагрузки компании.

 
Скандальный застройщик Микитась, который полгода находится под следствием, пытался вылететь в Великобританию, но что-то пошло не так. Пограничники его сняли прямо с рейса. Забавно, что у Микитася было разрешение на полет, утверждает его адвокат. Для этого ему даже вернули заграничный паспорт. К концу дня на Микитася снова надели электронный браслет. Британию он сможет увидеть только по телевизору. Напомню, что его как руководителя "Укрбуда" обвиняют в махинациях с квартирами Нацгвардии.
 
Сегодня стало известно, какую зарплату получила министр финансов Маркарова. Она заработала 66 тыс. гривен, а вот ее замы в разы больше – от 100 до 150 тыс. гривен. Как и другие заместители в Кабмине, они выписали себе премии, матпомощь на оздоровление и решение социально-бытовых вопросов.
 
Зеленский дал довольно резонансное интервью израильской газете. Вот полный текст на английском. Если вам лень читать, неожиданных заявлений три:
 
1. Зеленский похвалил СССР. Если бы он это сделал после вступления нового закона о медиа, его пришлось бы оштрафовать.
 
2. Президент впервые признался, что у него еврейская кровь и, по его словам, это в Украине никого не волнует. На самом деле нет. Националисты вспоминают Зеленскому его национальность при каждом удобном случае, в том числе в эфирах телеканалов Порошенко. Послушайте как Барна в прямом эфире говорит, что Зеленский не украинец и не христианин. Видимо Зеленский не смотрит каналы Порошенко.
 
3. Президент намекнул, что в Украине не стоит называть улицы именами бандеровцев, хотя самого Бандеру он не вспомнил. Он призвал чествовать именами тех людей, чьи имена не вызывают конфликтов.
 
Синоптики прогнозируют снег и небольшое похолодание.

Денис Иванеско

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