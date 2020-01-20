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20 января 2020, понедельник, 15:47 406
Финансы 2020-01-20T15:59:14+02:00
Українські Новини
С начала года зафиксировано более 900 случаев продажи алкогольных и табачных изделий несовершеннолетним, – ГНС

С начала года зафиксировано более 900 случаев продажи алкогольных и табачных изделий несовершеннолетним, – ГНС

Татьяна Зотова
Сергей Верланов, ГНС Украины, Алкоголь, Табачные изделия, Несовершеннолетние лица, Подакцизные товары, Незаконный оборот
Сергей Верланов. Фото: пресс-служба
Сергей Верланов. Фото: пресс-служба

Государственная налоговая служба (ГНС) Украины в сотрудничестве с правоохранительными органами и местными властями усиливает борьбу с незаконным оборотом подакцизных товаров. Так, если в 2018 году с нарушителей правил обращения в бюджет взыскали 197,6 млн гривен, то по итогам прошлого года - 290,5 млн гривен, то есть на 92,9 млн гривен больше.

Об этом проинформировала пресс-служба ГНС ​​Украины.

В частности, в 2019 году за осуществление безлицензионной деятельности общая сумма выписанных штрафов составила 182,3 млн гривен. Также налоговая насчитала 22,39 млн гривен штрафов за хранение, транспортировку, реализацию фальсифицированных алкогольных напитков и табачных изделий без марок акцизного налога установленного образца или с поддельными марками акцизного налога.

"Вместе с правоохранительными органами, органами местной власти мы уже начали наводить порядок и на рынке топлива, и в сфере оборота алкоголя и табака. И это очень важно не только с точки зрения бюджетных интересов. Ведь те, кто работают вне закона и вне правил, торгуют контрафактом, не только обворовывают бюджет, но и пренебрегают нашим здоровьем и здоровьем наших детей", - заявил председатель ГНС Сергей Верланов.

"Детенизация рынка подакцизных товаров - один из главных вызовов для новой налоговой", - отметил глава налоговой.

Кроме того, согласно сообщению, в прошлом году налоговики оштрафовали на 35,28 млн гривен нарушителей за торговлю алкогольными напитками по ценам, ниже установленных минимальных оптово-отпускных или розничных цен (3 239 установленных случаев нарушений).

Также в налоговой отметили, что за неполный месяц этого года было установлено 923 случая нарушения законодательства в части продажи алкогольных напитков и табачных изделий лицам, не достигшим 18 лет.

Напомним, с 13 декабря 2019 года по 8 января 2020 года ГНС взыскала около 100 млн гривен штрафов с физических и юридических лиц, причастных к незаконной продаже, хранения и изготовления горючего.

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