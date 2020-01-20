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  • Инвестор судостроительного завода "Океан" Капацына обжаловал в суде арест предприятия, наложенный по инициативе ОГПУ
20 января 2020, понедельник, 14:15 507
Экономика 2020-01-20T14:15:57+02:00
Українські Новини
Инвестор судостроительного завода "Океан" Капацына обжаловал в суде арест предприятия, наложенный по инициатив

Инвестор судостроительного завода "Океан" Капацына обжаловал в суде арест предприятия, наложенный по инициативе ОГПУ

Татьяна Зотова
Василий Капацына, Судостроительный завод
Василий Капацына. Фото из открытых источников
Василий Капацына. Фото из открытых источников

Инвестор Николаевского судостроительного завода "Океан" Василий Капацына обжаловал в судебном порядке арест предприятия, наложенный по инициативе Офиса генерального прокурора Украины (ОГПУ).

Об этом он сообщил в комментарии Українським Новинам.

"Сегодня утром я подал апелляционную жалобу на решение Печерского районного суда Киева от 13.01.2020, который по ходатайству ОГПУ арестовал "Океан". Настаиваю, что арест незаконный и необоснованный. Прокуроры в очередной раз стали заложниками агентурной спецоперации ФСБ Российской Федерации, не разобравшись поставили под вопрос существование судостроительного завода, который начал свое возрождение", - заявил Капацына.

"В основу ходатайства ОГПУ легла дезинформация, предоставленная в ОГПУ Игорем Игнатовым – человеком, напрямую связанным с российских олигархом Игорем Юсуфовым (экс-членом совета директоров "Газпрома"), последним акционером завода, команда которого практически и довела "Океан" до банкротства. Более того, арест был наложен по делу, открытому в 2014 году по доведению завода до банкротства, к которому я не имею никакого отношения. В аресте не было и нет никакой необходимости и смысла. Вся полученная ОГПУ от Игнатова информация легко опровергается. По факту дезинформации Игнатова, я также обратился в правоохранительные органы с заявлением о подаче заведомо неправдивых ведомостей, что является уголовным преступлением", - уверен инвестор николаевского судостроительного завода "Океан".

Как следует из информации в Едином реестре судебных решений, определение об аресте имущественного комплекса судостроительного завода "Океан" было подписано судьей О. Белоцерковцем. Этот же судья принял решение об аресте имущества ПАО НСЗ "Океан" в 2016 году и передал имущество на ответственное хранение к ООО "Океан-Судоремонт", под фактический контроль лиц, связанных с кипрской компаний Zonel Operations Limited (СМИ связывают с бывшим членом совета директоров "Газпрома"). По итогам "ответственного хранения", с территории завода исчезло имущество балансовой стоимостью 40 млн гривен. Данный факт расследуется в рамках уголовного производства, открытого Генеральной прокуратурой.

Как сообщал Hubs, Николаевский судостроительный завод "Океан" был арестован только на основании показаний бывшего помощника экс-народного депутата от "Блока Петра Порошенко" Оксаны Билозир – Игоря Игнатова, которого ранее задерживали по подозрению в бандитизме, рейдерстве, а также в хищениях. Ранее издание "Цензор" указывало, что Игорь Игнатов может быть причастен к преступной деятельности так называемой организованной преступной группы (ОПГ) "Капитошка": "В 2009 году, его "подозревают в связях с преступной группировкой авторитета Александра Капитонова ("Капитошка") - "известного исполнителя рейдерских операций и других преступлений на территории России и Украины".

Кроме этого, как пишут СМИ, к аресту "Океана" при сомнительных обстоятельствах может быть причастен депутат от фракции "Слуга народа" Вячеслав Медяник, переписку которого по вопросу завода "Океан" еще в октябре 2019 года зафиксировали журналисты. Переписка содержала упоминания двух наименований: "Океан" и "Сахар". По информации источника издания "НикВести" в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ), с высокой долей вероятности речь могла идти о Николаевском судостроительном заводе "Океан" и Игоре Игнатове, который ранее руководил рядом сахарных заводов и обвинялся в попытке незаконно получить контроль над заводом "Океан" в Николаеве, благодаря связям в Генпрокуратуре.

Позже связь переписки с судостроительным заводом "Океан" подтвердилась, и председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заверял журналистов, что руководство политсилы потребует показать скандальную переписку нардепа из "Слуги народа" Вячеслава Медяника с неким абонентом "Саша Яровой", чтобы проверить, нарушал ли тот депутатскую этику, и нет ли в его действиях коррупции.

По факту переписки Медяника Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) открыла уголовное дело.

Как писали николаевские журналисты 08.09.2017 тогда помощник нардепа Оксаны Билозир Игорь Игнатов задерживался по делу о завладении и легализации около 40 млн грн средств госпредприятия "Укрхимтрансамиак".

"В частности, исполняющего обязанности директора ГП "Укрхимтрансаммиак" подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением"), двух руководителей частных предприятий, задействованных, по данным детективов, в схеме завладения средствами ГП и их дальнейшей легализации, подозревают в преступлении, предусмотренном ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины", – заявляли в НАБУ.

Также, по сообщениям СМИ, Игнатов может быть связан с Евгением Анисимовым ("Анисим"), находящемся в розыске.

Нынешний собственник завода "Океан" николаевский бизнесмен Василий Капацына ранее заявлял, что арест имущественного комплекса завода – очередная атака на предприятие олигарха из Российской Федерации Игоря Юсуфова и допустил что это является блестяще проведенной операцией ФСБ РФ.

По словам бизнесмена, ситуация с заводом связана с вопросом нацбезопасности и обороны Украины, поскольку, например, "строить военные корабли сегодня может только "Океан", поэтому на него и идет такая атака".

Также, по его словам, генпрокурора Руслана Рябошапку "ввели в заблуждение", а рейдеры руками правоохранителей пытаются заблокировать работу завода, сорвав планы Украины по восстановлению Военно-морского флота.

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