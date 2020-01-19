Госпотребслужба рассказала, какое масло в Украине поддельное

С 30 образцов сливочное масла разных производителей фальсификатом оказались 16 из них в то время, как Ассоциация производителей молока (АПМ) констатировала, что на данный момент объем фальсифицированной молочной продукции в Украине достиг 30%.

Такие данные результатов масштабного мониторинга масла, который проводился в рамках медийного проекту "СТОП Фальсификат", сообщает Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

В рамках проекта были отобраны образцы сливочного масла в торговых сетях в четырех регионах Украины: Сумах, Черкассах, Новой Одессе (Николаевская область) и в Калуше (Ивано-Франковская область).

Всего было отобрано 77 образцов масла (231 пачка). Из общего количества по 77 пачек масла были отправлены в двух лабораторий для исследования (Центральной испытательной государственной лаборатории Госпродпотребслужбы в Киевской области и Государственного предприятия "Укрметртестстандарт"). Еще 77 остались у экспертов, как контрольный/арбитражный образец.

Согласно этикетке, отобранные образцы масла были представлены 30-ю производителями (28 - украинских, 2 - немецких).

По результатам лабораторных исследований установлено, что 16 отобранных образцов масла - фальсификат (Сумы - 3 образца; м. Новая Одесса - 2; Черкассы - 3; м. Калуш - 8). Общее количество производителей, названия которых отмечалось на маркировке фальсифицированного масла - 7, из которых 3 производители реализовали свою продукцию в одном регионе, еще 2 реализуют фальсифицированную продукцию в более чем в одном регионе.

Основные нарушители:

Код Виробник Результати лабораторій, % Лабораторія 1 Лабораторія 2 3 Масло солодковершкове Екстра ТОВ Миколаївмолпром, Миколаївська обл., смт Доманівка, вул. Громадянська, 16 76,38 100,0 8 Масло солодковершкове ТОВ Миколаївмолпром, Миколаївська обл, смт Доманівка, вул. Громадянська, 16, смт Доманівка, вул. Пастеля, 31/1 81,76 99,0 17 Масло солодковершкове Екстра Апрель ТОВ ФІРМА АПРЕЛЬ, м. Канів, вул. Матросова, 1 Д 69,10 87,0 33 Масло солодковершкове селянське Одеська обл., м. Кілія, вул. Кубишина, 1 Д ТОВ Титан на замовлення ТОВ Таврія-В 14,25 14,0 34 Масло солодковершкове Кілія селянське Одеська обл., м Кілія, вул Кубишина, 1 Д ТОВ Титан 77,32 92,0 48 Масло солодковершкове селянське ТДВ Івано-Франківський міськмолзавод, експлутоційний дозвіл № 09-15-62 МР 51,69 51,0 52 Масло солодковершкове ТМ Веселий ласунчик Екстра ТДВ Івано-Франківський міськмолзавод, м Івано-Фрагківськ, вул Ушинського, 2 45,09 44,0 54 Масло солодковершкове Хуторок ДП Старокостянстинівський молочний завод, вул. І. Франка, 47 м. Старокостянтинів, Хмельницька обл. 10,47 8,0 55 Масло солодковершкове ТМ Наш Продукт Івано-Франківська обл, Тисменицький р-н, с Дрогомирчани, вул Миру, 68 24,82 37,0 57 Масло солодковершкове Франківське, Івано-Франківський міськмолзавод, м Івано-Франківськ, вул. Ушинського, 2 57,97 56,0 58 Масло солодковершкове ТМ Веселий ласунчик Екстра ТДВ Івано-Франківський міськмолзавод, м Івано-Фрагківськ, вул. Ушинського, 2 50,49 48,0 59 Масло солодковершкове селянське, ТОВ Богодухівський молзавод, провулок Харьківський, 6, м Богодухів, Харківська обл. 66,6 75,0 63 Масло солодковершкове Екстра, Івано-Франківський міськмолзавод, м Івано-Франківськ, вул. Ушинського, 2 49,67 45,0 71 Масло солодковершкове Хуторок ДП Старокостянстинівський молочний завод, Вул. І. Франка, 47 м. Старокостянтинів, Хмельницька обл. 6,72 7,0 72 Масло солодковершкове селянське ТОВ Інтер-мол, м Дніпро, вул Старокозацька, буд 38 82,52 100,0 76 Масло солодковершкове Екстра, ТОВ Богодухівський молзавод, пров. Харьківський, 6, м. Богодухів, Харківська обл. 62,15 73,0

Как сообщали Українські Новини, во многих украинских соках состав не совпадает с данными на этикетке.

Тем временем, на Закарпатье массово фальсифицировали бытовую химию.