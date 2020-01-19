подписаться на рассылку
24.05 24.45
26 27.1
˟
19 января 2020, воскресенье, 12:42 17
Политика мира 2020-01-19T12:47:04+02:00
Українські Новини
Трамп рассказал, как отслеживал последние секунды жизни иранского генерала Солеймани

Трамп рассказал, как отслеживал последние секунды жизни иранского генерала Солеймани

Ярина Вацяк
США-Иран, Иран, Солеймани, убийство генерала, Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп в подробностях рассказал об атаке американских беспилотников на аэропорт Багдада, в результате которой погиб иранский военачальник Касем Солеймани.

Об этом в субботу сообщил телеканал CNN, в распоряжении которого оказалась аудиозапись речи главы государства на республиканском ужина по сбору средств на предвыборную кампанию, пишет "Голос Америки".

Трамп эмоционально воссоздал сцену ликвидации Солеймани: президент наблюдал за ходом атаки, находясь в командном центре Белого дома.

Как сообщает CNN, президент выступил с речью в бальном зале в собственном клубе Мар-а-Лаго в Палм-Бич, Флорида, на западе Республиканской партии. В ходе мероприятия было собрано 10 млн долларов на кампанию по переизбранию Трампа в 2020 году и на нужды Национального комитета Республиканской партии.

Белый дом пока не комментировал сообщение телеканала.

Гибель Солеймани 3 января в аэропорту Багдада побудила Иран нанести соответствующие ракетные удары против американских сил в Ираке несколько дней назад, и чуть не привело к войне между двумя странами.

"Они вместе, сэр", - так, по словам Трампа, к нему обратились представители Пентагона. "Сэр, им осталось 2 минуты и 11 секунд. Никаких эмоций. 2 минуты и 11 секунд жизни, сэр. Они в автомобиле, они в бронированном автомобиле. Сэр, им осталось жить примерно одну минуту. 30 секунд. 10, 9, 8...", - рассказал президент. "Потом неожиданно - удар. Их нет, сэр. Прекращение связи", - добавил Трамп. "Я спросил, где этот человек? Это было последнее, что я о нем слышал", - сказал президент.

Этот рассказ стал подробным описанием того, при каких обстоятельствах Трамп отдал приказ о проведении атаки беспилотников. Действия президента были раскритикованы некоторыми законодателями, ведь ни сам Трамп, ни его советники не предоставили публичной информации в поддержку заявлений о том, что Солеймани представлял непосредственную угрозу американской безопасности в регионе.

CNN уточняет, что во время записи президент не сказал о том, что Солеймани представлял непосредственную угрозу. Трамп сказал, что Солеймани "плохо говорил о нашей стране".

"Как долго мы должны слушать эту чушь? Сколько еще мы должны это слышать?", - сказал президент, согласно аудиозаписи.

Как сообщали Українські Новини, Иран пообещал отомстить за убийство Сулеймани

После чего Трамп заявил, что в случае нападения со стороны Ирана Вашингтон нанесет удар по 52 "иранских объектах".

Больше новостей о: США-Иран Иран Солеймани убийство генерала Дональд Трамп

Борт с телами погибших украинцев в автокатастрофе в Иране приземлился в Украине: онлайн трансляция
Обострение на Донбассе: боевики убили украинского военного, еще 10 ранены
Новости
Протесты во Франции. Скриншот RT France
Во Франции арестовали 59 протестующих: силовики применили слезоточивый газ 13:01
Трамп рассказал, как отслеживал последние секунды жизни иранского генерала Солеймани 12:42
На Донбассе погибли 132 украинских военных: потери ВСУ за год 12:09
В Киеве на мосту через реку Лыбедь ограничили движение 11:46
Скриншот видео facebook.com/hromadskeua
Борт с телами погибших украинцев в автокатастрофе в Иране приземлился в Украине: онлайн трансляция 11:14
больше новостей
Посол Израиля рассказал в Раде как венгерские и украинские полицаи притащили его родственников на расстрел в Каменец-Подольском во время Холокоста 13:42
Зеленский угрожает Гончаруку "перезагрузить "Нефтегаз", если они начислят себе премию в $29 млн 21:02
В Британии многодетный отец обнаружил рак полости рта во время выполнения домашнего задания с дочерью 19:50
МВД продлило сроки рассмотрения запроса о зарплате Авакова за декабрь 13:47
Перевод из-за границы теперь можно получить сразу на карту: Приватбанк ввел новый сервис 14:57
больше новостей
Детский коллектив отмечает 65-летие с участием мировой звезды 21:48
ГБР срочно вызывает Порошенко на допрос: опубликована повестка 12:11 Документ
Даже помощники депутатов получили в декабре зарплаты больше, чем по 100 тысяч гривен 07:07 Документ
Перевод из-за границы теперь можно получить сразу на карту: Приватбанк ввел новый сервис 14:57
Владимир Зеленский и Алексей Гончарук. Фото: пресс-служба ОП
Зеленский хочет разделить Минкультуры и Минэкономики 21:05
больше новостей
Сегодня возле аэропорта "Борисполь" ограничат движение из-за почтения памяти погибших в авиакатастрофе в Иране
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok