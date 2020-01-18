В Минобороны рассказали о состоянии раненого на Донбассе бойца ВСУ

Украинский военнослужащий, который сегодня получил ранение на Донбассе, находится в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны в субботу, 18 января.

"По имеющейся информации, в результате сегодняшних вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранение. В настоящее время он находится под наблюдением врачей в одном из военных мобильных госпиталей, состояние здоровья нашего воина удовлетворительное", - сказано в сообщении.

Напомним, 11 ноября практическая фаза разведения войск завершилась в районе Петровского и Богдановки, а в Генштабе заявили, что после разведения войск в Золотом обстрелов не было.

16 января, боевики 12 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. ВСУ понесли серьезные потери.