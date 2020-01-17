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17 января 2020, пятница, 19:28 10
Общество 2020-01-17T19:31:06+02:00
Українські Новини
Артем Петренко: Деб*лы. Сложно ввести одинаковые карточки на всех станциях метро?

Артем Петренко: Деб*лы. Сложно ввести одинаковые карточки на всех станциях метро?

Таня Войтюк
Транспорт, Метрополитен, киевское метро, Метро
Очередь в метро. Фото: Facebook/Артем Петренко
Очередь в метро. Фото: Facebook/Артем Петренко

В связи с запуском единого электронного билета на транспорт в Киеве возникает множество трудностей и неудобств для жителей страницы. О беспределе с проездными документами рассказала Артем Петренко.

Кто может пояснить жетонно-карточный беспредел в метрополитене Киева?

Пользуюсь метро редко, но регулярно. Прихожу на станцию "Ипподром". Мне говорят, что жетоны больше не продают, мол, покупайте карточку за 23 грн. (15 + 8 за поездку). Карточку носить не собираюсь, но выхода нет - покупаю.

Со станции "Майдан" хочу ехать обратно. Прошу пополнить карточку на одну поездку. Мне говорят: "У нас такие карточки не пополняются. У нас можете купить жетон или купить "Смарткарточку" . А чтобы пополнить вашу карточку, надо ехать туда, где вы ее куили".

Это что за хрень? Им сложно было ввести сразу одинаковые карточки на всех станциях? А если не успели, то не убирать автоматы для жетонов? Или они так зарабатывают дополнительно? Они дебилы или хотят уменьшить рейтинг Кличко?

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