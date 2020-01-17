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17 января 2020, пятница, 18:33 25
Внешняя политика 2020-01-17T18:33:54+02:00
Українські Новини
Родственники незаконно-задержанного блогера Исаева обратились в ЕСПЧ в связи с его депортацией в Айзербаджан

Родственники незаконно-задержанного блогера Исаева обратились в ЕСПЧ в связи с его депортацией в Айзербаджан

Елизавета Кесельман
Эльвин Исаев, Депортация, ЕСПЧ
Эльвин Исаев. Фото: Facebook/Эльвин Исаев
Эльвин Исаев. Фото: Facebook/Эльвин Исаев

Брат похищенного российского и азербайджанского блогера Эльвина Исаева Мирджалил Мираскер Оглы Гасанов и адвокат Елена Кононец обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с незаконным задержанием и депортацией его в Азербайджан. Об этом они сообщили на пресс-конференции в пятницу, 17 января, в пресс-центре Українських Новин.

"Мы обращаемся в Европу, в Европейский суд по правам человека, в Европарламент. Только Европейский суд и Европарламент могут помочь нам в этой ситуации. Это единственная надежда", - отметила адвокат Кононец.

Она также отметила, что некоторые европейские институции уже обратили внимание на этот случай.

По имеющейся информации, Исаев без документов, подтверждающих личность, попал в Баку (Азербайджан) из Киева на частном самолете из аэропорта "Киев".

В следственном изоляторе (СИЗО) в Баку Исаеву был предоставлен государственный адвокат, который утверждает, что Исаев признал свою вину и готов понести наказание.

В то же время адвокат Кононец отмечает, что Исаев просто выражал свое субъективное мнение, доносил информацию всем гражданам Азербайждана о политической ситуации в стране, что не может расцениваться как призыв к массовым беспорядкам.

Она также отметила, что на 24 января 2020 года уже назначен суд над Исаевым и она сомневается в прозрачности и честности судебного процесса, так как собранные против Исаева материалы явно сфальсифицированы.

Гасанов подчеркнул, что Исаева в СИЗО, очевидно, избивают, а также ограничивают в его правах.

Гасанов отметил, что защита Исаева не собирается отступать и будет продолжать добиваться справедливости.

Как сообщали Українськi Новини, 19 декабря 2019 года родственники похищенного блогера Исаева заявили о его пребывании в СИЗО Баку.

В декабре Украина депортировала в Азербайджан активиста Исаева.

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