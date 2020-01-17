Украина теряет минимум $40 млн в год на линейных скидках компании "Портинвест"

Стивидорная компания "Портинвест", принадлежащая бизнесмену Ринату Ахметову, зарегистрировала несколько фиктивных морских линий, благодаря которым незаконно получает линейные скидки при уплате портового сбора.

Как сообщает УНИАН в материале под заголовком "Воображаемые линии", ежегодно "Портинвест" недоплачивает государству как минимум 40 млн долларов, а в коррупционной схеме, вероятно, задействована верхушка Администрации морских портов Украины (АМПУ).

Журналисты объясняют, что в мировой морской практике линейное судоходство имеет три основных признака: постоянный маршрут, постоянные тарифы и постоянное расписание. Порты заинтересованы в том, чтобы к ним чаще заходили линейные суда, а потому операторам линий предоставляется так называемая линейная скидка – в Украине это 20% от ставки портового сбора.

В "Перечне линий заграничного плавания" на веб-сайте АМПУ есть 4 линии, для которых морским агентом является крупный украинский стивидор ООО "Портинвест Лоджистик": Novamar Line, Ferro Line, Nova Met Line и Fayette Line Services. И лишь один из них, Nova Met Line, имеет в графе "Обязательные порты судозаходов линии" более одного порта. В остальных случаях указано по одному обязательному порту (Мариуполь, Южный и Николаев) и по несколько десятков факультативных.

"Мы посмотрели на локацию 3 судов из 15 заявленных в линии Fayette Line Services 15 января 2020 года. Сервис Marine Traffic демонстрирует, что ни одно из них не находится ни в обязательном, ни в факультативном порту следования линии, не направляется к ним и не было в недавнее время", - написали авторы статьи.

По мнению журналистов, эти и другие признаки позволяют сделать вывод о том, что морские линии "Портинвеста" существуют лишь на бумаге.

"Как же "Портинвесту" удалось зарегистрировать несколько линий с явными признаками фиктивности? Ответ прост: компания практически не нарушает инструкцию – но сама инструкция с большой вероятностью писалась именно под интересы "Портинвеста". Такое "сотрудничество" вполне объяснимо: журналисты неоднократно писали о связи исполняющего обязанности председателя АМПУ Райвиса Вецкаганса с директором "Портинвеста" Александром Смирновым", - отмечает УНИАН.

Как сообщалось, профсоюзы портовиков Одессы и Черноморска неоднократно проводили акции протеста с требованием выбрать нового председателя АМПУ на прозрачном конкурсе. А в конце 2019 года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело обыски в киевском и одесском офисах АМПУ. Министр инфраструктуры Владислав Криклий анонсировал проведение конкурса на должность председателя АМПУ в начале 2020 года.