Зеленский потребовал, чтобы за две недели нашли причастных к записи совещания у Гончарука

Президент Владимир Зеленский призывает правоохранительные органы в течение двух недель установить причастных к аудиозаписи совещания премьер-министра Алексея Гончарука с отдельными представителями Кабинета Министров и национального банка.Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини."Президент Украины Владимир Зеленский требует от правоохранительных органов за две недели установить причастных к записи разговоров во время встречи Премьер-министра Алексея Гончарука, министров и представителей Национального банка Украины", - сказано в нем.Такую задачу Зеленский поставил во время встречи с руководителями Службы безопасности Украины, Офиса Генерального прокурора, Министерства внутренних дел, Национального антикоррупционного бюро, Государственного бюро расследований и Управления государственной охраны."Требую, чтобы за две недели, как можно скорее мы с вами получили информацию - кто вел записи... Найти, кто это сделал, и с этим разобраться", - сказал он.Президент подчеркнул, что в рамках уголовного производства необходимо установить круг лиц, которые присутствовали на переговорах, и выяснить обстоятельства, при которых они происходили."В средствах массовой информации было много фейков о присутствии тех или иных должностных лиц. Фотография, которая есть в СМИ - выяснить, действительно ли все эти люди были участниками или нет", - сказал он.Зеленский также призвал правоохранителей разработать в течение двух недель необходимые меры для избежания подобных инцидентов в будущем.В сообщении подчеркивается, что в помещениях органов государственной власти не может вестись несанкционированное прослушивание и фиксирование разговоров, поскольку это является вопросом национальной безопасности.Как сообщали Українськi Новини, 15 января в Интернете была распространена аудиозапись совещания Гончарука якобы с заместителем председателя НБУ Екатериной Рожковой и министром финансов Оксаной Маркаровой, которые обсуждали, как объяснить Зеленскому ситуацию в экономике, в том числе резкое укрепление гривны.В ходе совещания премьер назвал себя профаном в экономике, а Зеленского - имеющим поверхностные представления об экономике.В пятницу, 17 января, Гончарук заявил, что подал заявление об отставке Зеленскому, хотя по Конституции должен подавать его парламенту.При этом Зеленский, вопреки отсутствию таких конституционных полномочий, заявил, что рассмотрит заявление.