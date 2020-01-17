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  • Зеленский потребовал, чтобы за две недели нашли причастных к записи совещания у Гончарука
17 января 2020, пятница, 14:09 93
Политика 2020-01-17T14:16:01+02:00
Українські Новини
Зеленский потребовал, чтобы за две недели нашли причастных к записи совещания у Гончарука

Зеленский потребовал, чтобы за две недели нашли причастных к записи совещания у Гончарука

Валерия Драгомирова
правоохранители, Владимир Зеленский, Алексей Гончарук, прослушка Гончарука
Зеленский. Фото: Офис Президента
Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Владимир Зеленский призывает правоохранительные органы в течение двух недель установить причастных к аудиозаписи совещания премьер-министра Алексея Гончарука с отдельными представителями Кабинета Министров и национального банка.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

"Президент Украины Владимир Зеленский требует от правоохранительных органов за две недели установить причастных к записи разговоров во время встречи Премьер-министра Алексея Гончарука, министров и представителей Национального банка Украины", - сказано в нем.

Такую задачу Зеленский поставил во время встречи с руководителями Службы безопасности Украины, Офиса Генерального прокурора, Министерства внутренних дел, Национального антикоррупционного бюро, Государственного бюро расследований и Управления государственной охраны.

"Требую, чтобы за две недели, как можно скорее мы с вами получили информацию - кто вел записи... Найти, кто это сделал, и с этим разобраться", - сказал он.

Президент подчеркнул, что в рамках уголовного производства необходимо установить круг лиц, которые присутствовали на переговорах, и выяснить обстоятельства, при которых они происходили.

"В средствах массовой информации было много фейков о присутствии тех или иных должностных лиц. Фотография, которая есть в СМИ - выяснить, действительно ли все эти люди были участниками или нет", - сказал он.

Зеленский также призвал правоохранителей разработать в течение двух недель необходимые меры для избежания подобных инцидентов в будущем.

В сообщении подчеркивается, что в помещениях органов государственной власти не может вестись несанкционированное прослушивание и фиксирование разговоров, поскольку это является вопросом национальной безопасности.

Как сообщали Українськi Новини, 15 января в Интернете была распространена аудиозапись совещания Гончарука якобы с заместителем председателя НБУ Екатериной Рожковой и министром финансов Оксаной Маркаровой, которые обсуждали, как объяснить Зеленскому ситуацию в экономике, в том числе резкое укрепление гривны.

В ходе совещания премьер назвал себя профаном в экономике, а Зеленского - имеющим поверхностные представления об экономике.

В пятницу, 17 января, Гончарук заявил, что подал заявление об отставке Зеленскому, хотя по Конституции должен подавать его парламенту.

При этом Зеленский, вопреки отсутствию таких конституционных полномочий, заявил, что рассмотрит заявление.

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