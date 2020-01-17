подписаться на рассылку
24 24.35
26 27.05
˟
17 января 2020, пятница, 12:35 595 Фото
Силовые структуры 2020-01-17T12:39:54+02:00
Українські Новини
На Львовщине правоохранители задержали налоговика на взятке за покрывание "теневого труда"

На Львовщине правоохранители задержали налоговика на взятке за покрывание "теневого труда"

Петр Стуженко
Государственное бюро расследований Украины, ГБР Украины, Взятка, Государственная налоговая служба Украины, МВД Украины, Полиция

В четверг, 16 января, следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Львове, совместно с Управлением по вопросам предотвращения и выявления коррупции ГУ ГНС во Львовской области и управлением стратегических расследований при МВД задержали главного государственного ревизора-инспектора ГУ Государственной налоговой службы во Львовской области во время получения неправомерной выгоды в сумме 30 тыс гривен (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины). Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

По предварительной информации правоохранителей, налоговик требовал "вознаграждение" от владельца гостиничного комплекса за непривлечение к возможной ответственности за неоформление трудовых отношений с наемными работниками.

Сообщается, что сейчас продолжаются неотложные следственные действия, решается вопрос о сообщении о подозрении и избрании меры пресечения подозреваемому.

Также, согласно сообщению, задержание произошло при оперативном сопровождения Управления стратегических расследований ДВР Нацполиции во Львовской области и процессуального руководства прокуратуры Львовской области.

Как сообщили в прокуратуре Львовской области местному интернет-изданию "Дело", зафиксировать противоправную деятельность двух инспекторов удалось в течение всего лишь нескольких часов.

Как выяснили оперативники Управления стратегических расследований ГУ НП во Львовской области, желающие легкой наживы налоговики требовали и в конце концов получили от владельца гостиничного комплекса 1000 и 200 долларов США неправомерной выгоды за то, что будут "молчать" о выявленных в ходе проверки нарушениях, а именно - неофициально наемных работниках.

К правоохранителям обратился сам предприниматель, возмутившись наглостью служащих и был готов заплатить предусмотренный законодательством штраф.

Полицейские за 3 часа спланировали и реализовали спецоперацию. В настоящее время решается вопрос об объявлении злоумышленникам подозрений.

Добавим, что неправомерные действия фигурантов квалифицированы по ч.3 ст.368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом), ответственность за которые караются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с трехлетним лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и конфискацию имущества.

Больше новостей о: Государственное бюро расследований Украины ГБР Украины Взятка Государственная налоговая служба Украины МВД Украины Полиция

Кличко назвал манипулятивной информацию о производ...
ГБР перенесло допрос Порошенко по делу о госизмене...
Заместитель начальника управления ГосЧС попался на...
В 2019 году крупный бизнес увеличил отчисления в б...
Гончарук под крики "Ганьба" выступил в Раде
Подавший в отставку Гончарук и министры пришли в Раду
Новости
Вместо Яременко председателем международного комитета назначили депутата Мережко 13:14
Зарплата Холодницкого за декабрь почти в четыре раза превысила оклад 12:49 Документ
Спецпредставитель правительства Ирана приедет в Украину с официальными извинениями 12:46
Судьи лучше воспринимают аргументы адвокатов в процессе, и хуже - обычных юристов, поэтому защита граждан может пострадать, - Маловацкий 12:45
Буковинцы будут платить за доставку газа отдельно 12:45 Пресс-релиз
больше новостей
У Авакова не могут найти приказ, согласно которому Черновол получила наградной автомат Калашникова 14:35 Документ
У Зеленского примитивное понимание экономических процессов, – прослушка Гончарука 19:26
Zara Home официально отказалась обслуживать клиентов на украинском языке, - СМИ 14:56 Документ
Премьер-министр Алексей Гончарук. Скриншот видео УП
Вместо заседания фракции "Слуги народа" Гончарук поехал к Зеленскому, - депутаты 21:33
Смелянский объяснил "слугам народа" свою гигантскую зарплату с помощью таблички "было-стало" 08:49 Документ
больше новостей
Премьером возмущались, а остальные министры не явились: как "слуги народа" заседали без Гончарука 23:55
Верланов в Одесской области дал старт масштабной антикоррупционной проверке налоговой: детали 17:26
Принятие нового Трудового кодекса и отмена адвокатской монополии повлечет массовые увольнения граждан, не способных защитить свои права, - адвокат Рыжий 18:23
43 чиновника в Кабмине получили в декабре зарплату от 100 до 315 тысяч гривен: полный список 07:01
Премьер-министр Алексей Гончарук. Скриншот видео УП
Вместо заседания фракции "Слуги народа" Гончарук поехал к Зеленскому, - депутаты 21:33
больше новостей
Зеленский рассматривает отставку Гончарука, хотя не имеет на это права
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok