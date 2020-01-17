На Львовщине правоохранители задержали налоговика на взятке за покрывание "теневого труда"

В четверг, 16 января, следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Львове, совместно с Управлением по вопросам предотвращения и выявления коррупции ГУ ГНС во Львовской области и управлением стратегических расследований при МВД задержали главного государственного ревизора-инспектора ГУ Государственной налоговой службы во Львовской области во время получения неправомерной выгоды в сумме 30 тыс гривен (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины). Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

По предварительной информации правоохранителей, налоговик требовал "вознаграждение" от владельца гостиничного комплекса за непривлечение к возможной ответственности за неоформление трудовых отношений с наемными работниками.

Сообщается, что сейчас продолжаются неотложные следственные действия, решается вопрос о сообщении о подозрении и избрании меры пресечения подозреваемому.

Также, согласно сообщению, задержание произошло при оперативном сопровождения Управления стратегических расследований ДВР Нацполиции во Львовской области и процессуального руководства прокуратуры Львовской области.

Как сообщили в прокуратуре Львовской области местному интернет-изданию "Дело", зафиксировать противоправную деятельность двух инспекторов удалось в течение всего лишь нескольких часов.

Как выяснили оперативники Управления стратегических расследований ГУ НП во Львовской области, желающие легкой наживы налоговики требовали и в конце концов получили от владельца гостиничного комплекса 1000 и 200 долларов США неправомерной выгоды за то, что будут "молчать" о выявленных в ходе проверки нарушениях, а именно - неофициально наемных работниках.

К правоохранителям обратился сам предприниматель, возмутившись наглостью служащих и был готов заплатить предусмотренный законодательством штраф.

Полицейские за 3 часа спланировали и реализовали спецоперацию. В настоящее время решается вопрос об объявлении злоумышленникам подозрений.

Добавим, что неправомерные действия фигурантов квалифицированы по ч.3 ст.368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом), ответственность за которые караются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с трехлетним лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и конфискацию имущества.