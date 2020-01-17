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17 января 2020, пятница, 12:17 38
Экономика 2020-01-17T12:17:26+02:00
Українські Новини
Член комитета ВР по энергетике, заявил что поправка Геруса дает России инструмент политического давления на Ук

Член комитета ВР по энергетике, заявил что поправка Геруса дает России инструмент политического давления на Украину, - СМИ

Ольга Фандорина
Импорт российской электроэнергии, НКРЭКУ

Депутаты призывают НКРЭКУ остановить импорт российской электроэнергии, который убивает отечественную генерацию. Об этом заявил народный депутат Украины, член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Михаил Бондарь во время брифинга в Верховной Раде 16 января, передает Обозреватель.

"К сожалению, нам снова приходится говорить об импорте электроэнергии из Российской Федерации. Чем он вредит нашей стране? Потому что импорт этой электроэнергии позволит захватить около 30% генерации в Украине", – сказал Бондарь.

По его мнению, РФ будет использовать зависимость Украины от российского тока для политического давления на украинскую власть. Он также сообщил, что депутаты обратятся к НКРЭКУ для остановки импорта, чтобы спасти отечественную генерацию и угольную отрасль.

"Россия будет использовать свою электроэнергию как инструмент шантажа и в дальнейшем политического влияния на решения правительства, президента Украины, будет соответственно использовать в этой гибридной войне как инструмент. Поэтому мы, члены мижфракционного объединения "Энергетическая независимость и безопасность Украины", хотим обратиться к независимому регулятору, который имеет возможность остановить импорт этой электроэнергии и не дать, соответственно, убивать нашу угольную промышленность, не дать возможность убивать наши генерирующие компании", – подчеркнул Бондарь.

Напомним, импорт электроэнергии из России был восстановлен с 1 октября 2019 года благодаря "поправке Геруса". Объем российской электроэнергии, поставляемый на сегмент рынка двусторонних договоров, уже превышает 15%. Рост российского импорта привел к ограничению мощностей украинских энергопредприятий.

Ранее народный депутат Украины, первый заместитель председателя комитета по энергетике и ЖКХ Алексей Кучеренко сообщил, что отечественная генерация и экономика терпят значительные убытки из-за импорта российской электроэнергии и назвал Андрея Геруса, который пролоббировал решение о возобновлении импорта, человеком, объявившем войну украинской энергогенерации.

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