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17 января 2020, пятница, 11:31 30
Экономика 2020-01-17T11:47:26+02:00
Українські Новини
Ассоциация газового рынка отмечает необходимость дальнейшего пересмотра тарифов операторов ГРС

Ассоциация газового рынка отмечает необходимость дальнейшего пересмотра тарифов операторов ГРС

Александр Дмитриенко

Ассоциация газового рынка поддерживает позицию генерального директора ООО "Оператор ГТС Украины" Сергея Макогона относительно необходимости дальнейшего пересмотра тарифов операторов газораспределительных сетей (ГРС).

Об этом говорится в сообщении ассоциации, передают Українськi Новини.

"Ассоциация газового рынка поддерживает конструктивную позицию руководителя ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" о необходимости включения в тарифы операторов газораспределительных систем объемов фактических производственно-технологических затрат природного газа. "Основная проблема - в тариф не включены все объемы газа на производственно-технологические расходы, которые им (Операторам ГРС - АГРУ) нужны", - отметил в своем недавнем интервью гендиректор ООО "Оператор ГТС" Сергей Макогон.

По его словам, с учетом последних изменений в законодательство, направленных на усиление независимости НКРЭКУ, процедура пересмотра тарифов операторов ГРС может занять не больше месяца и позволит избежать негативных последствий связанных с образованием задолженности перед оператором газотранспортной системы.

В сообщении отмечается, что недавний пересмотр тарифов позволил операторам ГРС перейти к механизму закупки технологического газа на электронных биржевых торгах, при этом положительный эффект от таких закупок составляет экономию почти в 2000 гривен на закупке каждой тысячи кубометров по сравнению с вынужденным приобретением такого газа у Оператора ГТС.

На сегодняшний день часть операторов ГРС уже приобрела более 60 млн куб. м технологического газа на биржевых торгах, что позволило сэкономить около 100 млн гривен из средств тарифа, при этом дальнейшая возможность закупки технологического газа операторами ГРМ по конкурентным ценам, зависит от учета в тарифах операторов ГРС фактических технологических расходов газа, которые действующей структурой тарифа покрываются только 65%.

"Как показывает практика закупок технологического газа операторами ГРС на свободном конкурентном рынке, покрытие всех обоснованных затрат операторов ГРС на самом деле позволяет последним экономить средства тарифа, а НКРЭКУ избегать необходимости предусматривать в будущем компенсации вынужденных закупок дорогого технологического газа у Оператора ГТС", - говорится в сообщении.

Ассоциация заявляет о полной поддержке позиции главы ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" господина Сергея Макогона, относительно того, что НКРЭКУ следует предусмотреть в тарифе операторов ГРС затраты технологического газа в полном объеме.

Как сообщали Українськi Новини, Ассоциация газового рынка Украины приветствует принятые Национальной комиссией госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) тарифы на распределение природного газа для 44 операторов ГРС.

НКРЭКУ установила тарифы на распределение природного газа для 44 операторов ГРС на уровне 0,28-1,99 гривен за куб. м/месяц с 1 января 2020 года и 0,28-2,73 гривен за куб. м/месяц с 1 июля 2020 года.

Ранее Региональная газовая компания (РГК) заявляла о получении убытков операторами ГРС в размере 20 млрд гривен из-за заниженного тарифа на распределение газа, установленного НКРЭКУ.
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