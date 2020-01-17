Рада дала возможность привлечь еще 20 млрд грн на дороги, – советник премьера Голик

Законопроекты 2660 и 2661, принятые Верховной Радой 16 января за основу и в целом, позволяют Укравтодору привлечь еще 20 млрд грн на ремонт дорог.

Об этом сообщил в Facebook советник премьер-министра Украины Юрий Голик.

Он добавил, что первым "траншем" на приведение дорог в порядок является выделение Кабмином 32 млрд грн в рамках Дорожного фонда. Дополнительный источник финансирования открывается именно в результате принятия законопроектов 2660 и 2661.

"Но и это еще не всё. Будут хорошие новости еще", - анонсировал Голик.

В объяснительных записках к двум законопроектом говорится о том, что в 2020 году для финансирования ремонта дорог предлагается привлечь кредитные средства коммерческих банковских структур под государственные гарантии.

Напомним, ранее Юрий Голик сообщил, что два закона, принятые парламентом 12 ноября 2019 года и уже подписанные презентом, открывают путь инвестициям частных компаний в технику и технологии для содержания и обслуживания дорог. Речь идет о законе "О внесении изменений в Закон Украины "Об источниках финансирования дорожного хозяйства Украины" относительно внедрения среднесрочного планирования развития и содержания автомобильных дорог общего пользования" № 282-ІХ и законе "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно внедрения среднесрочного планирования развития и содержания автомобильных дорог" № 283-ІХ.