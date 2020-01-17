Гончарук "пропетлял" отставку по "прослушке". Хотя от мемов ему уйти не удалось



В свое оправдание Гончарук записал милое видео. На его защиту встали "грантоеды", а министр Милованов назвал Гончарука "лучшим премьером за всю историю Украины". Забавно, что соратники Яценюка тоже называли его "лучшим премьером" как раз перед его отставкой. А Яценюк, в свою очередь, назвал лучшим премьером Гройсмана. Тоже незадолго до потери портфеля.



В России сегодня назначили нового премьера. Им стал бывший налоговик по фамилии Мишустин. Он славится тем, что дижитализировал большинство процессов в налоговой и слывет любителем современных технологий. Мишустин играет на рояле, но не так как Зеленский. Поговаривают, что новый премьер даже писал музыку для двух альбомов Лепса, хотя сам Лепс это отрицает.



Один из самых острых конфликтов между Зеленским и Ахметовым закончился миром. Коломойский через президента требовал поднять ренту на добычу железной руды, основной доход от которой получает компания Ахметова. Рада сегодня подняла ренту, но не значительно – с 8 до 11 процентов. Самого главного риска Ахметову удалось избежать. Ему не расширили базу налогообложения руды. Что могло привести к большим финансовым потерям. Таким образом, конфликт по руде исчерпан, но остается еще, как минимум, три важных для Ахметова конфликтных зоны – экспорт электричества из России, который бьет по доходам ДТЭК, возможность пересмотра "зеленого тарифа" (в прошлом году Ахметов ввел крупнейшую в стране солнечную электростанцию) и галопирующее укрепление гривны, которое делает неконкурентной продукцию Метинвеста на внешних рынках.



Прославившийся своими космическими премиями в декабре министр Малюська, оказывается, злобно не выполняет решения судов. В результате, одному из судов пришлось оштрафовать Малюську на 35 тыс грн за невыполнение судебного решения, которое вступило в законную силу. И этот человек отвечает в стране за верховенство Закона и в его подчинении находится Исполнительная служба, которая принудительно исполняет судебные решения.



Почитайте прогноз, пожалуй, лучшего экономиста Украины Михаила Кухара, какой будет страна через 10 лет. Спойлер: зарплата вырастет до 2 тыс долл в месяц, а ВВП перевалит отметку 0,5 трлн долл. Кухар детально объясняет, почему и когда.



Кто просил морозов? В начале февраля обещают до -16. До этого времени минусовая температура будет только по ночам.

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