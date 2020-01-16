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16 января 2020, четверг, 18:53 9
Мир 2020-01-16T18:53:10+02:00
Українські Новини
Два владельца YouTube-каналов чуть не потеряли свои каналы из-за мемов с котами

Два владельца YouTube-каналов чуть не потеряли свои каналы из-за мемов с котами

Елизавета Кесельман
Мемы года, Мемы с котами, Ютьюберы, Ютуб-канал
Кот. Фото: pixabay
Кот. Фото: pixabay

Два ютьюбера едва ли не лишились своих прав на YouTube-каналы из-за того, что опубликовали видео с мемами на котов. Блогерам угрожали штрафом в 6 тыс. долларов, но общественная огласка помогла им избежать суда. Об этом передает российская служба ВВС.

Влогеры под никами MxR и Potastic Panda записывают на видео реакции на мемы в соцсетях.

Но оказалось, что четыре ролика, которые они включили в один из обзоров, были куплены медиакомпанией, выставившей им счет за нарушение своих авторских прав.Их канал мог быть удален из-за нюансов системы авторского права YouTube.

К счастью для авторов канала, после того как они записали на видео призыв о помощи, Jukin Media отозвало свои претензии к ним.

Канал получает "страйк" (наказание), если владелец авторских прав уведомляет YouTube о нарушении авторских прав. После трех "страйков", согласно правилам видеосервиса, канал полностью отключается.

MxR Plays - канал на YouTube, на котором регулярно появляются реакции на тренды - от мемов до кинотрейлеров.

Именно этот канал ведут влогеры MxR и Potastic Panda, которые теперь говорят, что получили четыре претензии по авторскому праву от Jukin Media.

У их совместного канала 840 тыс. подписчиков, у MxR - еще более 2 млн подписчиков.

Jukin Media в случае невыплаты штрафа угрожали связаться с Google, владельцем YouTube, по всем четырем претензиям и закрыть MxR.

По словам блогеров, ведущих канал, они всегда тщательно выясняют, принадлежит ли контент медиа-компании, но не всегда это удается.

"Иногда на видео просто котик перед камерой, и там нечего больше искать", - разводит руками видеоблогер.

Представители Jukin Media ответили в "Твиттере", что влогеры делают деньги на видео, которые им не принадлежат.

"Как мы уже неоднократно упоминали, вы можете полностью избежать проблем, связанных с авторским правом, просто лицензируя видео на нашем сайте", - отмечают в компании.

"По сути, вы берете видео других людей, не спрашивая их, а затем публикуете их на своем канале и зарабатываете на них деньги. Мы не хотим разбрасываться "страйками", но мы обязаны сделать это для защиты авторских прав", - уверяют представители Jukin Media.

Как сообщали Українські Новини, кота Виктора не пустили на самолет из-за лишнего веса и отправили в спортзал.

Также в Евросоюзе хотели запретить котам ходить, где они хотят - но передумали.

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