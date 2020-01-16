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16 января 2020, четверг, 18:34 19
Политика 2020-01-16T19:07:46+02:00
Українські Новини
Упреки в том, что Высший совет правосудия блокирует создание ВККС - не соответствуют действительности, - член

Упреки в том, что Высший совет правосудия блокирует создание ВККС - не соответствуют действительности, - член ВСП

Анна Рудык

Высшим советом правосудия приняты все необходимые меры, чтобы эффективно и законно сформировать конкурсную комиссию по отбору судей ВККС. Об этом заявила член ВСП Светлана Шелест на брифинге с журналистами.            

Шелест опровергла обвинения о том, что Высший совет правосудия блокирует создание ВККС и отметила, что законодатель четко определил - конкурсная комиссия должна состоять из шести человек: трех от Совета судей Украины и трех от международных организаций, с которыми Украина имеет соглашения в сфере предотвращения коррупции с числа международных экспертов, предложенных в состав Общественного совета международных экспертов.

"Высший совет правосудия четко определил срок для представления кандидатур в ВККС. Совет судей Украины в определенный срок номинировал нам трех кандидатов. Итак, конкурс стартовал и определенные этапы состоялись. Что касается международных организаций, то таковыми не предоставлены предложения на сегодня", - сказала Светлана Шелест.

В определенный законом срок ВСП обратился в Совет Европы, Европейский Союз, Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF), Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Организацию экономического сотрудничества и развития (OECD) с предложением предоставить своих кандидатур, однако ответа от них так и не получил.

Член ВСП отметила, чтобы предоставить международным организациям право формирования международной квоты, Высший совет правосудия решил продлить срок номинирования кандидатов в состав конкурсной комиссии.

"Высший совет правосудия принял решение и внес изменения в положение в части, позволяющие продлить срок получения этих предложений, поскольку мы намерены обратиться ко всем международным организациям, с которыми Украина имеет соглашения в сфере предотвращения коррупции. По состоянию на момент формирования ГРМЕ таких организаций было 14. В сентябре 2018 их перечень предоставило Министерство иностранных дел. На сегодня их 12. Я могу констатировать, что Высшим советом правосудия приняты все меры, чтобы эффективно способом, установленным законом, сформировать конкурсную комиссию, поскольку для нас актуально и важно создание ВККС", - сообщила она.

Светлана Шелест также подчеркнула, что ВСП не имеет полномочий влиять на международные организации, и они не несут никакой ответственности за невыполнение этого требования закона об участии в конкурсной комиссии. При этом член ВСП категорически исключила версии о том, что позиция международных партнеров свидетельствует о недоверии к украинской судебной власти и напомнила о заявлениях европейских институтов, которые выражали предостережение на этапе принятия законопроекта №1008 и своего участия в конкурсной комиссии.

Напомним, 7 ноября 2019 вступил в силу Закон Украины № 193-IX "О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления". По нему формированием новой ВККС занимается Высший совет правосудия. Однако, международные организации до сих пор не подали свои кандидатуры в состав конкурсной комиссии, которая создана как вспомогательный орган ВРП для проведения конкурса в новой ВККС.

Посольства Канады и миссия Европейского Союза в сентябре 2019 распространили публичную позицию с критикой законопроекта №1008. В тексте заявления дипломаты отметили, "международные организации не должны ограничиваться в праве номинировать международных экспертов за пределами ГРМЕ". Также было рекомендовано расширить сроки привлечения международных экспертов, чтобы позволить определения подходящих и доступных кандидатов.
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