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  • Мэр Николаева Сенкевич назвал действия ОГПУ по аресту завода "Океан" "ударом от собственной страны"
16 января 2020, четверг, 17:47 522
Политика 2020-01-16T17:58:51+02:00
Українські Новини
Мэр Николаева Сенкевич назвал действия ОГПУ по аресту завода "Океан" "ударом от собственной страны"

Мэр Николаева Сенкевич назвал действия ОГПУ по аресту завода "Океан" "ударом от собственной страны"

Павел Твердохлиб
Александр Сенкевич, мэр Николаева, Владимир Зеленский, Президент Украины, СБУ, Офис Генпрокурора, Судостроительный завод
Александр Сенкевич. Фото: politeka.net
Александр Сенкевич. Фото: politeka.net

Мэр Николаева Александр Сенкевич обратился к Президенту Украины Владимиру Зеленскому и руководству Службы безопасности Украины и Офиса Генерального прокурора (ОГПУ) с просьбой прекратить давление на Николаевский судостроительный завод (НСЗ) "Океан".

Об этом Сенкевич написал на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, чиновники высокого ранга при визитах в Николаев всегда с сожалением высказывались относительно состояния судостроительных предприятий города. Теперь, когда у одного из этих предприятий - НСЗ "Океан" - с приходом нового инвестора появились шансы преодолеть последствия затяжной процедуры банкротства государство, в лице Офиса Генерального прокурора, инициированием ареста имущества "нанесло удар" по предприятию.

По мнению мэра Николаева, действия государственных органов наносят непоправимый вред репутации страны перед зарубежными заказчиками и инвесторами.

"Получается, что одна государственная рука говорит - делайте все, чтобы бизнес работал и рос, а вторая параллельно делает все, чтобы этот бизнес уничтожить, обращаясь хуже врага. Как можно работать и что-то делать в таких условиях?" - отметил Сенкевич.

Мэр также пообещал встретиться с николаевскими нардепами от партии "Слуга народа" и попросить их вмешаться в эту ситуацию.

В свою очередь народный депутат Украины VIII созыва Борис Козырь на своей странице в Facebook призвал депутатов Николаевского областного и городского советов созвать внеочередные сессии для срочного обращения в Офис Президента, Офис Прокурора, к главе СБУ с требованием немедленно вмешаться в ситуацию сложившуюся вокруг судостроительного завода "Океан".

"Считаю, что такое безответственное отношение высших лиц государства к защите интересов бизнеса недопустимо. Мы все приложили слишком много усилий, чтобы судостроительный завод заработал, чтобы стратегически важное для государства предприятие начало развиваться, чтобы наши родные судостроители вернулись домой и возродили славу нашего края. Остановка завода - это чрезвычайное событие для Николаева, для области и страны в целом. Этого допустить нельзя!" – отметил Козырь.

Как сообщалось 14 января, Офис Генерального прокурора Украины сообщил о том, что Печерский районный суд г. Киева по ходатайству прокуратуры арестовал имущественный комплекс ликвидированного Публичного акционерного общества (ПАО) "Николаевский судостроительный завод "Океан" с целью "сохранения имущества этого стратегического для государства предприятия и предотвращения дальнейших попыток его незаконного отчуждения".

Владелец Николаевского судостроительного завода "Океан", бизнесмен Василий Капацына обратился к генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке в связи с ситуацией, сложившейся из-за решения суда об аресте имущества предприятия. По мнению бизнесмена, это решение является спецоперацией спецслужб государства-агрессора, а ОГПУ ввели в заблуждение и использовали с целью уничтожения стратегического для Украины завода.

Больше новостей о: Александр Сенкевич мэр Николаева Владимир Зеленский Президент Украины СБУ Офис Генпрокурора Судостроительный завод "Океан" Океан

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