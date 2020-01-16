Мэр Николаева Сенкевич назвал действия ОГПУ по аресту завода "Океан" "ударом от собственной страны"

Мэр Николаева Александр Сенкевич обратился к Президенту Украины Владимиру Зеленскому и руководству Службы безопасности Украины и Офиса Генерального прокурора (ОГПУ) с просьбой прекратить давление на Николаевский судостроительный завод (НСЗ) "Океан".

Об этом Сенкевич написал на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, чиновники высокого ранга при визитах в Николаев всегда с сожалением высказывались относительно состояния судостроительных предприятий города. Теперь, когда у одного из этих предприятий - НСЗ "Океан" - с приходом нового инвестора появились шансы преодолеть последствия затяжной процедуры банкротства государство, в лице Офиса Генерального прокурора, инициированием ареста имущества "нанесло удар" по предприятию.

По мнению мэра Николаева, действия государственных органов наносят непоправимый вред репутации страны перед зарубежными заказчиками и инвесторами.

"Получается, что одна государственная рука говорит - делайте все, чтобы бизнес работал и рос, а вторая параллельно делает все, чтобы этот бизнес уничтожить, обращаясь хуже врага. Как можно работать и что-то делать в таких условиях?" - отметил Сенкевич.

Мэр также пообещал встретиться с николаевскими нардепами от партии "Слуга народа" и попросить их вмешаться в эту ситуацию.

В свою очередь народный депутат Украины VIII созыва Борис Козырь на своей странице в Facebook призвал депутатов Николаевского областного и городского советов созвать внеочередные сессии для срочного обращения в Офис Президента, Офис Прокурора, к главе СБУ с требованием немедленно вмешаться в ситуацию сложившуюся вокруг судостроительного завода "Океан".

"Считаю, что такое безответственное отношение высших лиц государства к защите интересов бизнеса недопустимо. Мы все приложили слишком много усилий, чтобы судостроительный завод заработал, чтобы стратегически важное для государства предприятие начало развиваться, чтобы наши родные судостроители вернулись домой и возродили славу нашего края. Остановка завода - это чрезвычайное событие для Николаева, для области и страны в целом. Этого допустить нельзя!" – отметил Козырь.

Как сообщалось 14 января, Офис Генерального прокурора Украины сообщил о том, что Печерский районный суд г. Киева по ходатайству прокуратуры арестовал имущественный комплекс ликвидированного Публичного акционерного общества (ПАО) "Николаевский судостроительный завод "Океан" с целью "сохранения имущества этого стратегического для государства предприятия и предотвращения дальнейших попыток его незаконного отчуждения".

Владелец Николаевского судостроительного завода "Океан", бизнесмен Василий Капацына обратился к генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке в связи с ситуацией, сложившейся из-за решения суда об аресте имущества предприятия. По мнению бизнесмена, это решение является спецоперацией спецслужб государства-агрессора, а ОГПУ ввели в заблуждение и использовали с целью уничтожения стратегического для Украины завода.