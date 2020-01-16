Техника иного уровня: медики Одесской области о проекте "200 скорых для Украины"

Каменка – одно из самых удаленных сел в Измаильском районе Одесской области. На помощь местным пациентам бригада медиков выезжает из областного центра. Путь неблизкий, а ведь счет зачастую идет на секунды. Особенно когда у пациента проблемы с сердцем. Ситуация изменилась благодаря современной "реанимации на колесах", которую врачи получили по проекту "200 скорых для Украины" Фонда Рината Ахметова.

"Теперь нам ничего не нужно делать вручную, ведь техника совершенно иного уровня. В случае блокады или брадикардии можем подключить кардиостимуляцию и уже безопасно везти пациента, невзирая на километраж. Очень важный для нас хороший автомобиль и доезжает быстрее", – рассказал фельдшер с 20-летним стажем Анатолий Кирвус.

Проект "200 скорых для Украины" реализуется по инициативе президента Владимира Зеленского и по личному решению учредителя Фонда Рината Ахметова.

"Спасибо Вам за успешную реализацию первого в истории нашей страны благотворительного проекта – передачу 200 современных автомобилей скорой медицинской помощи для медучреждений и объединений территориальных громад. Этот уникальный масштабный социальный проект прошел на высоком профессиональном уровне, с открытым сердцем и душой. Ведь жизнь и здоровье людей – самое ценное. Жизнь и здоровье детей – бесценно", – отметил президент Владимир Зеленский в благодарственном письме, направленном в адрес Фонда Рината Ахметова.

Впервые за 28 лет независимости страны Ринат Ахметов – единственный благотворитель, который передал медикам такое количество суперсовременных машин скорой помощи.