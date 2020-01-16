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16 января 2020, четверг, 13:34 67
Транспорт 2020-01-16T13:34:45+02:00
Українські Новини
В 2019 "Укрзализниця" заменила 210 тыс. комплектов постельного белья

В 2019 "Укрзализниця" заменила 210 тыс. комплектов постельного белья

Александр Дмитриенко
Укрзализныця, постельное белье, Матрас, Одеяла

В 2019 году акционерное общество "Укрзализныця" заменило на новые более 210 тыс. комплектов постельного белья.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

"Укрзализныця" в 2019 году заменила на новые 203 297 комплектов постельного белья для экипировки поездов в пределах широкомасштабной программы по совершенствованию сервиса. Также появилось 480 новых комплектов в вагонах СВ, почти 7 тыс. комплектов для комнат отдыха, большое количество одеял, матрасов и подушек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также для удобства пассажиров на новые заменили 46,1 тыс. подушек и более 61,5 тыс. чехлов для них, 48 тыс. матрасов и 45,5 тыс. чехлов для них.

"Также значительно обновили одеяла: пассажиров будут согревать 42 тыс. зимних 30 тыс. летних новых одеял", - говорится в сообщении.

Согласно ему, в 2018 году было закуплено 194 тыс. комплектов постельного белья, 7,3 тыс. подушек, почти 4 тыс. матрасов и 7,3 тыс. чехлов к ним, 4 тыс. зимних одеял.

При этом все подушки и одеяла сделаны из современных гипоаллергенных материалов.

Суточная потребность "Укрзализныци" в постельном белье - 491 тыс. комплектов, а в пиковые периоды - до 558 тыс. комплектов.

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