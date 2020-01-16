ОПЗЖ зарегистрировала в Раде постановление об уменьшении зарплаты депутатов

Сегодня, 16 января, парламентская фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) зарегистрировала проект постановления о внесении изменений в постановление Верховной Рады Украины "О финансовом обеспечении деятельности народных депутатов Украины" (относительно уменьшения размера заработной платы народных депутатов Украины).

Об этом говорится на официальном веб-портале Рады.

Инициаторами данного проекта постановления выступили 9 народных депутатов, а именно Вадим Рабинович, Юрий Бойко, Виктор Медведчук, Нестор Шуфрич, Виктор Черный, Юрий Загородний, Григорий Суркис, Василий Нимченко и Ренат Кузьмин.

Напомним, в начале 2020 года стало известно, что в украинских министерствах резко поднялись зарплаты до 400 тыс. гривен.

За последний месяц зарплаты украинских ТОП-чиновников увеличились в разы. В частности, зарплаты министров увеличились в 3-5 раз, и у некоторых превысили суммы в размере 0,5 млн гривен. У парламентариев зарплаты выросли в 2,5 раза.

Как сообщали Українські Новини, ранее сопредседатель фракции ОПЗЖ Бойко сообщил об инициации запрета на повышение зарплат народным депутатам.

"У людей нет таких зарплат. И безобразие с постоянным повышением депутатских зарплат пора уже прекратить", – подчеркнул оппозиционный политик.