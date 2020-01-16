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16 января 2020, четверг, 11:57 13
Общество 2020-01-16T11:58:05+02:00
Українські Новини
Депутат "Юзик" Корявченков развернулся через двойную сплошную, чтоб убежать от журналиста

Депутат "Юзик" Корявченков развернулся через двойную сплошную, чтоб убежать от журналиста

Ольга Фандорина
Юрий Корявченков, Правила ПДД, Нарушения ПДД

Народный депутат от фракции Слуга народа Юрий Корявченков, больше известный как Юзик, снова нарушил правила дорожного движения. Соответствующее видео опубликовал в своем Telegram исключенный из партии депутат Антон Поляков.

На ролике видно, как журналист подходит к народному избраннику с просьбой дать комментарий, а тот вместо ответа резко срывается с места на своем Prado. На видео четко не видно, кто находится за рулем.

"Сплошная так сплошная! Наверное летел спасать своего премьера". - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, Юзик, Тищенко и другие "слуги народа" хотят сохранить коррупционный сбор при оформлении сделок с недвижимостью.

Также сообщалось, что депутат Рады от "Слуги народа" Юрий Корявченко по прозвищу "Юзик" раздавал в Раде билеты на концерт студии "Квартал 95", бывшим административным директором которой он является.

Также сообщалось, что депутат Юрий "Юзик" Корявченков взял свою жену в помощницы.

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