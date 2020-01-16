Джек Ма поздравил Харьковский университет имени Каразина с 215-летием

Основатель сервиса Alibaba и один из самых богатых людей мира Джек Ма, который по приглашению известного украинского мецената и бизнесмена, владельца и президента группы DCH Александра Ярославского ранее приезжал в Харьков, поздравил Харьковский национальный университет имени Каразина с 215-летием. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

В своем обращении китайский миллиардер вспомнил свой визит и встречу со студентами одного из самых старых университетов мира. И выразил сожаление, что в силу своей занятости не сможет лично присутствовать на торжествах, намеченных на 29 января 2020 г.

"Сердечно поздравляю Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина с 215-летием!. В ноябре прошлого года мне посчастливилось посетить Ваш замечательный университет, о котором остались только приятные воспоминания. Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина - один из старейших университетов в мире, который за свою более чем 200-летнюю историю достиг значительных результатов в области естественных, экономических и гуманитарных наук. Сюда приезжают учиться студенты из десятков стран мира, многие из них являются представителями Китая. Их энергичность, энтузиазм, открытость, оптимизм и мировоззрение глубоко поразили меня", - говорится в письме Джека Ма.

Китайский бизнесмен, уделяющий особое внимание реформе системы образования в мире, подчеркнул: "Студенты - важнейшее достояние университета. Я верю, что именно благодаря этим молодым людям, которые отличаются своей толерантностью и жаждой познания, Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина будет иметь длинную историю".

Харьковский национальный университет им. Каразина является одним из лучших вузов Украины согласно The Times HigherEducation World University Rankings-2020. Здесь учатся студенты из разных стран мира и, в частности, мощно развивается профильный институт китаистики.

Александр Ярославский, пригласивший Джека Ма в прошлом году в Харьков и вместе с ним посетивший университет им Каразина, традиционно поддерживает этот вуз, входит в наблюдательный совет, является почетным доктором.