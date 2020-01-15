В 2010 году Вакарчук дал 90 концертов, с которых уплатил лишь 65 тыс грн налогов, - Портнов

Известный юрист Андрей Портнов разместил на персональном канале в социальной сети Youtube свое очередное расследование. Данный материал посвящен лидеру парламентской фракции "Голос", известному эстрадному исполните Святославу Вакарчуку. Точнее, по заверениям Портнова, фактам систематического уклонения Вакарчука от уплаты налогов от концертной деятельности.

"Давайте сразу договоримся, размер налогов, уплата налогов, неуплата - это вопрос юридический, он подлежит уголовной ответственности. Но, когда речь идет о лидере парламентской фракции, особенно поучающей всех жить, то речь идёт, кроме юридической ответственности, ещё и о политической и о моральной", - предварил результаты своего расследования о финансовой деятельности Вакарчука Портнов.

По мнению Андрея Портнова, которое он подкрепляет выводами экспертов, примерно один корпоратив Святослава Вакарчука стоит около 100 тыс долларов.

По утверждению Портнова, в 1999 году господин Вакарчук вообще не заплатил государству налогов. А за весь 2000 заплатил - 90 грн. Не 90 тысяч, 90 грн. А например, в 2001 году - 319 грн налогов. А в 2002 году - 81 грн налогов. В 2003 - 383 грн 45 коп заплатил в бюджет государственный. В 2004 году заплатил - 302 гривны.

Как отмечает юрист-расследователь, в 2010 году Вакарчук провел около 90 концертов и около 10 корпоративов. Это только то, что Портнов и его команда нашли в открытых источниках, частично в Википедии.

"90 концертов и 10 примерно корпоративов, примерно по стоимости 100 тыс долларов каждый. Фигурант заплатил в украинский бюджет налогов - 65 тыс грн. По тогдашнему курсу - это 8 тыс долларов США. Вот это вся мораль Вакарчука", - резюмировал свое очередное расследование Андрей Портнов.

При этом автор расследования подчеркнул, что в этом есть не только состав преступления, но самое главное, он хочет услышать позицию фракции партии "Голос", что они думают по поводу своего лидера.