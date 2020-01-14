Набсовет "Укрзализныци" должен немедленно отправить Кравцова в отставку, - нардеп Скичко

Депутат Верховной Рады от фракции «Слуга народа» Александр Скичко считает, что Наблюдательный совет АО «Укрзализныця» должен немедленно собраться на заседание и отправить в отставку гендиректора УЗ Евгения Кравцова.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передают Українські Новини.

«Сейчас господин Кравцов, который перед Новым годом заявил об отставке, продолжает держаться за должность. Пока он цепляется за кресло, смакуя каждый час, за который ему платят очень большие деньги, в Украине горят электрички. Поэтому я призываю членов наблюдательного совета «Укрзализныци» найти возможность выйти из рождественско-новогоднего режима и как можно быстрее собраться и принять отставку господина Кравцова. Пришла пора отпустить этого способного менеджера и пусть идет спасать какую-то другую компанию, пока железная дорога не сгорела окончательно», - заявил Скичко.

По его словам, только в январе в результате износа загорелось электричка, тепловоз и дизельный поезд.

«Вчера прямо на ходу загорелась электричка «Шостка-Киев». Слава Богу, никто из пассажиров не пострадал, если не считать того факта, что люди несколько часов прождали в поле, пока их кто-то заберет. Перед тем, 2 января загорелся тепловоз под поездом «Харьков-Херсон», 12 января - дизель-поезд рейса «Сумы-Люботин» и это уже третий инцидент с начала года. И вообще за последний год пожаров на электричках было в два раза больше, чем в предыдущий период. Это означает, что наш пригородный железнодорожный транспорт - это не только грязь, холод и дискомфорт, а реальная угроза жизни и здоровью пассажиров», - возмутился нардеп.

Он отметил, что причиной этих инцидентов является изношенность подвижного состава и результатов деятельности Кравцова.

«Причина всех возгораний одна и та же - крайняя изношенность подвижного состава. Все потому, что за последние годы под четким и профессиональным руководством Евгения Кравцова «Укрзализныця» деградировала до того состояния, что парк дизель-поездов износился до уровня 92,4%, а электропоездов - до 88,8%. Самое интересное, что средства на обновление подвижного состава в железной дороги есть, просто господин Кравцов не хотел их инвестировать, потому что ему нужно было рапортовать перед правительством об огромных доходах, которые приносит УЗ благодаря его управленческим талантам», - отметил Скичко.

Он подчеркнул, что при этом Кравцов не забывал поднимать цены на билеты, тратить средства на содержание центрального аппарата, раздувать штат топ-менеджеров с заоблачными зарплатами, проводить расчеты на сотни миллионов без процедуры закупки.

Как сообщали Українські Новини, ранее Скичко заявил, что после Кравцова в "Укрзализныце" останется только куча металлолома и никакой перспективы.