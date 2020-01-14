По законопроекту "О труде" работника можно будет уволить за один день, - Бойко

"Принятие законопроекта "О труде" нарушает конституционные права граждан и приведет к социальной напряженности в стране." Об этом Сопредседатель Оппозиционной платформы - за життя Юрий Бойко заявил журналистам в кулуарах Верховной Рады, комментируя правительственный законопроект "О труде", информирует портал zagittya.com.ua.

Политик акцентировал, что предложенные к трудовому законодательству изменения ухудшают условия труда людей.

"Принятие законопроекта "О труде" приведет к тому, что работника можно будет уволить за один день, привлечь к сверхурочной работе, будут ликвидированы льготы за плохие условия труда. Все это никоим образом не будет способствовать созданию новых рабочих мест, а наоборот приведет к их уменьшению, и люди будут просто убегать из страны. Массовые увольнения, отсутствие прав и гарантий для работающего человека может стать серьезным дестабилизирующим фактором. Эти изменения можно назвать карательными, и мы будем бороться против принятия данного законопроекта", - подчеркнул Юрий Бойко.

Оппозиционная платформа - за життя выступает категорически против демонтажа социального государства и наступления на трудовые права граждан, превращающего их в бесправных батраков.

Предложенный законопроект "О труде" - прямо противоречит ст.22 Конституции Украины, которая строго запрещает сужение существующих прав и свобод граждан при принятии новых или изменении действующих законов. В частности, категорическое неприятие вызывают следующие новации:

- работодателю предоставляется возможность увольнять работников без выплаты выходного пособия;

- работодатель может менять условия трудового договора, поощряется использование краткосрочных трудовых договоров и договоров с нефиксированным рабочим временем;

- значительно снижается уровень оплаты за сверхурочный труд со 100% до 20%, что является прямым нарушением Конвенции МОТ о рабочем времени;

- упрощаются условия увольнения людей и т. д.

Оппозиционеры внесли в парламент свой проект Кодекса о труде, которой соответствует Конституции и защищает права человека труда.